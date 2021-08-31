www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110577348
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение общестроительных работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.08.2021 12:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75,
Почтовый адрес
432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75
Контактный телефон
+7 8422 39-76-04
Факс
+7 8422 39-76-04
Адрес электронной почты
zakupki@npp-iskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Обыскалов Вячеслав Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ульяновск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Общестроительные работы (мезонин)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Общестроительные работы (мезонин)
Начальная цена
4 228 774,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПП ЗАВОД ИСКРА
Все закупки и тендеры АО НПП ЗАВОД ИСКРА
Адрес местонахождения
432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75,
432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75
43.29.19.190
43.29
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.