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    Главная / Торги / выполнение общестроительных работ

    выполнение общестроительных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577348Дата и время окончания срока приема заявок Общестроительные работы (мезонин)УльяновскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110577348

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение общестроительных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 12:58

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация.docx

    ЛС_02_01_14.xls

    НМЦ.испр.pdf

    Протокол_вторых_частей_32110577348.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАВОД ИСКРА
    Все закупки и тендеры АО НПП ЗАВОД ИСКРА

    Юридический адрес

    432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75,

    Почтовый адрес

    432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75

    Контактный телефон

    +7 8422 39-76-04

    Факс

    +7 8422 39-76-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npp-iskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Обыскалов Вячеслав Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Общестроительные работы (мезонин)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 15:0014.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577348Подведение итогов не позднее Общестроительные работы (мезонин)Ульяновск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Общестроительные работы (мезонин)

    Начальная цена

    4 228 774,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПП ЗАВОД ИСКРА
    Все закупки и тендеры АО НПП ЗАВОД ИСКРА

    Адрес местонахождения

    432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75,

    432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19.190

    Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Конкурсная_документация.docx

    23.08.2021

    ЛС_02_01_14.xls

    23.08.2021

    НМЦ.испр.pdf

    23.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028915/name/6139d7ab52c354.27459434

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во:

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