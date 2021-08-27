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    Главная / Торги / Поставка металлопроката в ассортименте

    Поставка металлопроката в ассортименте

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577303Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката в ассортименте624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская». Кабинет 312Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110577303

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката в ассортименте

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 12:48

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Проект_договора.doc

    Закупочная_документация.doc

    Итоговый_протокол.doc

    Перечень_документов_к_итоговому_протоколу.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Юридический адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    Почтовый адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Контактный телефон

    +7 34365 3-71-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender4@reftp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анашкина Олеся Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская». Кабинет 312

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката в ассортименте

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.202127.08.2021 11:3027.08.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577303Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката в ассортименте624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская». Кабинет 312

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката в ассортименте

    Начальная цена

    975 224,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Адрес местонахождения

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.110

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025682/name/6135e167ecb679.34231880

    06.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025683/name/6135e16dda7796.53384029

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 97.42000

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