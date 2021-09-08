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    Главная / Торги / Поставка фасонных изделий к полиэтиленовым трубам

    Поставка фасонных изделий к полиэтиленовым трубам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 15:0008.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585706Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонных изделий к полиэтиленовым трубамАрхангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585706

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фасонных изделий к полиэтиленовым трубам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___3____Анкета_Участника.xlsx

    Приложение___1.2._ОЛ___электросварная_муфта_500_.docx

    Приложение___5___Горячая_линия_безопасности.docx

    Приложение___7___Расчет_и_обоснование_НМЦ.pdf

    Документация_о_закупке.docx

    Приложение___1___Техническое_задание.docx

    Приложение___6__Форма_1____Письмо_о_подаче_оферты_и_коммерческого_предложения.xlsx

    Приложение___1.1.__ОЛ___электросварная_муфта_630_.docx

    Приложение___6__Форма_2____Согласие_о_готовности_использования_ЮЗЭДО.doc

    Приложение___2___Рамочный_договор_поставки__с_применением_количественного_опциона_.docx

    Приложение___4___Критерии_соответствия_участника_и_порядок_определения_победителя.xls

    Приложение_к_Протоколу_ТК_ВОЗ_64_2021__Конкурентный_лист_.pdf

    PrTKVOZAr_Протокол_ТК_ВОЗ__64_2021_от_01_10_2021_7_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76 доб. 621

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.ponomareva@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Алмара Ибадовна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фасонных изделий к полиэтиленовым трубам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:00 GMT +308.09.2021 15:0008.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585706Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонных изделий к полиэтиленовым трубамАрхангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2021 12:0014.10.2021 12:0014.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585706Подведение итогов не позднее Поставка фасонных изделий к полиэтиленовым трубамАрхангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.202114.10.2021 12:0014.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585706Подведение итогов не позднее Поставка фасонных изделий к полиэтиленовым трубамАрхангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фасонных изделий к полиэтиленовым трубам

    Начальная цена

    9 371 760,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Согласно условиям Договора (Приложение № 2 к закупочной документации). Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчет производится в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 к документации о закупке. Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся СМСП, то расчет (оплата) по договору поставки будет осуществляться в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352). Условия поставки Товара: В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    22.21.29

    Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1049973/name/615c4992d36398.57555127

    05.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1049972/name/615c497065fe99.06187897

    05.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17, Ду 630 мм, удлиненная, ГОСТ 18599-2001"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17, Ду 500 мм, удлиненная, ГОСТ 18599-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Втулка под фланец ПЭ100 SDR11, диаметр 630 мм"

    Кол-во: 19

    "Позиция 4"

    "Втулка под фланец ПЭ100 SDR11, диаметр 500 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Втулка под фланец ПЭ100 SDR11, диаметр 315 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Отвод 90° ПЭ 100 SDR 17, Ду 630 мм., ГОСТ 18599-2001"

    Кол-во: 16

    "Позиция 7"

    "Отвод литой 45° полиэтиленовый с удлиненным хво стовиком, диаметр 630 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Отвод литой 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 630 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Муфта электросварная, ПЭ 100 SDR 17, Ду 630 мм, приварное"

    Кол-во: 59

    "Позиция 10"

    "Муфта электросварная, ПЭ 100 SDR 17, Ду 500 мм, приварное"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Переход сварной ПЭ 100 SDR 17 Ду 630*500 мм, удлинённый, ГОСТ 16310-80"

    Кол-во: 3

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