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Номер извещения
ГП132913
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 12:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2559
Факс
--
Адрес электронной почты
n.sokolov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2021 13:00 GMT +326.08.2021 13:0026.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132913Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2021 13:3026.08.2021 13:3026.08.2021 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132913Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;Москва
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 14:3009.09.2021 14:3009.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132913Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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