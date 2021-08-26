Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;

    Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 13:0026.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132913Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132913

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2648/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 12:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1__Форма_ТКП__.xlsx

    Извещение___2648_СТГ_ТПС.docx

    ТЗ_.docx

    2017_03_31_Типовая_форма_договора_транспортной_экспедиции__с_изменениями_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2559

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.sokolov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколов Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2021 13:00 GMT +326.08.2021 13:0026.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132913Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2021 13:3026.08.2021 13:3026.08.2021 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132913Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2021 14:3009.09.2021 14:3009.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132913Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;Москва

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 14:3009.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132913Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут;

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    49

    Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бортовой автомобиль с КМУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кран автомобильный (21-25т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Автолаборатория дефектоскопии и неразрушающего контроля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Самосвал (21-25т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Трубоукладчик тяжелого класса (81т и более)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Сварочный агрегат передвижной (гусеничный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Сварочный агрегат передвижной (гусеничный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Трубоукладчик среднего класса (36-80т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Трубоукладчик среднего класса (36-80т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Мотопомпа (производительность 200 м3/час и более)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Насосная станция на автомобильном шасси"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Паропромысловая установка на автомобильном шасси"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Поливо-моечный автомобиль"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Самосвал (10-15т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Сварочный агрегат передвижной автомобильный ПКСР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Топливозаправщик ОГ (5-9м3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Трубоукладчик легкого класса (до 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Тягач специальный (трал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Экскаватор-погрузчик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Мотопомпа (производительность 200 м3/час и более)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Легковой автомобиль (пикап)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Автолаборатория дефектоскопии и неразрушающего контроля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Автомастерская"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Автомастерская с КМУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Автомастерская с КМУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Автофургон изотермический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Автоцистерна вакуумная (ассенизаторная)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Автоцистерна вакуумная (ассенизаторная)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Автоцистерна для питьевой воды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Бортовой автомобиль с КМУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Бортовой автомобиль с КМУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Бульдозер среднего класса (массой 21-35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Бульдозер среднего класса (массой 21-35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Бульдозер тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Бульдозер тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Бульдозер тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Бульдозер тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Двухпостовой сварочный агрегат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Двухпостовой сварочный агрегат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Двухпостовой сварочный агрегат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Двухпостовой сварочный агрегат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Дизельная электростанция (100-199 кВт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Компрессорная установка производительностью от 5-20 м³/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Компрессорная установка производительностью от 5-20 м³/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Кран автомобильный (21-25т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Легковой автомобиль (внедорожный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Легковой автомобиль (грузопассажирский)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Легковой автомобиль (грузопассажирский)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Самосвал (21-25т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Самосвал (21-25т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Самосвал (21-25т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Самосвал (21-25т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Самосвал (21-25т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Самосвал (21-25т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Самосвал (21-25т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Сварочный агрегат передвижной (гусеничный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Сварочный агрегат передвижной (гусеничный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Сварочный агрегат передвижной (гусеничный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Сварочный агрегат передвижной (гусеничный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Сварочный агрегат передвижной (гусеничный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Сварочный агрегат передвижной (гусеничный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Сварочный агрегат передвижной (гусеничный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Сварочный агрегат передвижной (гусеничный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Сварочный агрегат передвижной (гусеничный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Сварочный агрегат передвижной автомобильный ПКСР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Трубоплетевоз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Трубоплетевоз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Трубоплетевоз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Трубоплетевоз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Трубоплетевоз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Трубоплетевоз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Трубоплетевоз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Трубоукладчик тяжелого класса (81т и более)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Трубоукладчик тяжелого класса (81т и более)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Трубоукладчик тяжелого класса (81т и более)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Трубоукладчик тяжелого класса (81т и более)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Трубоукладчик тяжелого класса (81т и более)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Трубоукладчик тяжелого класса (81т и более)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Трубоукладчик тяжелого класса (81т и более)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Трубоукладчик тяжелого класса (81т и более)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Трубоукладчик тяжелого класса (81т и более)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Трубоукладчик тяжелого класса (81т и более)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Трубоукладчик тяжелого класса (81т и более)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Тягач лесовозный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Электроагрегаты дизельные (до 100 кВт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Электростанция до 250 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Электростанция до 250 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Электростанция до 250 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Электростанция свыше 250 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Электростанция свыше 250 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Трубоплетевоз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Фургон с манипулятором для перевозки электростанции и технологического оборудования на шасси КАМАЗ 43118-15"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ВЕЗЕРФОРД
    Попозиционная № ГП225771
    Оказание автотранспортных услуг для нужд Нижневартовского филиала ООО «Везерфорд» в 2022-23 гг.
    Оказание автотранспортных услуг для нужд Нижневартовского филиала ООО «Везерфорд» в 2022-23...
    592280
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП201645
    Выполнение работ по внутритрубной диагностики газопровода Ду1400
    Выполнение работ по внутритрубной диагностики газопровода Ду1400
    585217
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211058879
    Оказание услуг по перевозке пассажиров вместительными комфортабельными транспортными средствами по согласованным маршрутам из аэропорта г. Геленджика
    Оказание услуг по перевозке пассажиров вместительными комфортабельными транспортными...
    590285
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    824 880
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП213815
    Оказание услуг по проведени. внутритрубной диагностики Межпромыслового конденсатопровода УКПГ Берегового НГКМ – УКПГ Яро-Яхинского НГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
    Оказание услуг по проведени. внутритрубной диагностики Межпромыслового конденсатопровода УКПГ...
    589462
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГАС
    Попозиционная № ГП909630
    Оказание комплекса услуг по перевозке баллонов с техническими газами в контейнерах собственности Перевозчика по маршруту: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская 32 – Кшукское ГКМ (Камчатский край, координаты 54.748440, 155.776623).
    Оказание комплекса услуг по перевозке баллонов с техническими газами в контейнерах...
    267069
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.09.2019 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить