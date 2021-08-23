Запасные части, расходные материалы, шиномонтажное оборудование, шины, фильтра, инструмент для Машин и механизмов ООО СК "РусВелдинг" с учетом доставки до г. Новый Уренгой

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП132911 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запасные части, расходные материалы, шиномонтажное оборудование, шины, фильтра, инструмент для Машин и механизмов ООО СК "РусВелдинг" с учетом доставки до г. Новый Уренгой Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ

Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ Юридический адрес 674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1 Почтовый адрес 674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1 Контактный телефон +7 495 727-94-71 Факс {} Адрес электронной почты a.ledenev@ruswelding.ru Ф.И.О. контактного лица Леденев Александр Сергеевич Место рассмотрения предложений г. Москва Закупки и тендеры Забайкальский край Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Запасные части, расходные материалы, шиномонтажное оборудование, шины, фильтра, инструмент для Машин и механизмов ООО СК "РусВелдинг" с учетом доставки до г. Новый Уренгой Этапы закупочной процедуры Дата и время окончания срока приема заявок 03.09.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП132911 Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части, расходные материалы, шиномонтажное оборудование, шины, фильтра, инструмент для Машин и механизмов ООО СК "РусВелдинг" с учетом доставки до г. Новый Уренгой г. Москва Подведение итогов не позднее 10.09.2021 15:00 Europe/Moscow Подведение итогов не позднее ГП132911 Подведение итогов не позднее Запасные части, расходные материалы, шиномонтажное оборудование, шины, фильтра, инструмент для Машин и механизмов ООО СК "РусВелдинг" с учетом доставки до г. Новый Уренгой г. Москва Текущий статус Архив Дата подведения итогов 10.09.2021 Europe/Moscow Подведение итогов не позднее ГП132911 Подведение итогов не позднее Запасные части, расходные материалы, шиномонтажное оборудование, шины, фильтра, инструмент для Машин и механизмов ООО СК "РусВелдинг" с учетом доставки до г. Новый Уренгой г. Москва Цена договора и требования к обеспечению Предмет договора Запасные части, расходные материалы, шиномонтажное оборудование, шины, фильтра, инструмент для Машин и механизмов ООО СК "РусВелдинг" с учетом доставки до г. Новый Уренгой Начальная цена Цена не указана Валюта RUB Размер обеспечения заявки (в рублях) Не установлен Условия Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию * Если это является обязательным условием или Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ Получить > Условия договора Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг В соответствии с формой коммерческого предложения Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг г. Новый УренгойРассчитать логистику > Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг Отсрочка платежа 30 календарных дней Требования к электронной подписи поставщиков Подавать заявки без использования ЭП Разрешается Требования к документации Официальный сайт, на котором размещена документация Не указан Заказчики Наименование заказчика СК РУСВЕЛДИНГ

Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ Адрес местонахождения 674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1 Классификатор ОКПД2 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 28.22.20.000 Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования Классификатор ОКВЭД2 Отсутствуют Документация лота Форма_КП___ООО_СК_РусВелдинг.xlsx https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109583/name/61b84f6811bf91.06257600 Перечень товаров, работ, услуг "Позиция 1" "Фильтр масляный" Кол-во: 30 "Позиция 2" "Фильтр топливный" Кол-во: 30 "Позиция 3" "Фильтр масляный" Кол-во: 30 "Позиция 4" "Фильтр масляный" Кол-во: 30 "Позиция 5" "Фильтр топливный тонкой очистки" Кол-во: 30 "Позиция 6" "Фильтр топливный грубой очистки" Кол-во: 30 "Позиция 7" "Фильтрующий элемент (2х контурный воздушный)" Кол-во: 30 "Позиция 8" "Скотч двухсторонний 50ммх5м черный" Кол-во: 3 "Позиция 9" "Фильтр топливный тонкой очистки Уаз Буханка" Кол-во: 10 "Позиция 10" "Фильтр топливный УАЗ-3163 (с 2016 г.в.) тонкой очистки в сборе" Кол-во: 10 "Позиция 11" "Фильтр-сетка погружного бензонасоса Уаз" Кол-во: 10 "Позиция 12" "Гайка УАЗ-315195, 3163 шкворня М16х1.5 с фланцем" Кол-во: 4 "Позиция 13" "Шкворень УАЗ-Хантер, Патриот в сборе с латунными вкладышами (четыре усика) комплект 4шт. METALPART" Кол-во: 1 "Позиция 14" "Фильтр топливный" Кол-во: 15 "Позиция 15" "Стакан фильтра груб очистки топлива PC-400" Кол-во: 20 "Позиция 16" "Кольцо уплотнительное сткана" Кол-во: 20 "Позиция 17" "Стакан фильтра груб очистки топлива PC-300" Кол-во: 40 "Позиция 18" "Кольцо уплотнительное сткана" Кол-во: 40 "Позиция 19" "МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР KUBOTA 16271-32093" Кол-во: 480 "Позиция 20" "Фильтр топливный 15521-43160" Кол-во: 480 "Позиция 21" "Фильтр масляный C-1141" Кол-во: 50 "Позиция 22" "Фильтр масленый 6-250, Сварочный агрегат SHINDAIWA_DGW500DM" Кол-во: 50 "Позиция 23" "Фильтр воздушный Р822768" Кол-во: 150 "Позиция 24" "Фильтр воздушный Р821575" Кол-во: 330 "Позиция 25" "Фильтр топливный 31922-2B900" Кол-во: 50 "Позиция 26" "Фильтр Топливный Sakura арт. F2603" Кол-во: 50 "Позиция 27" "VRS KOHLER KDI1903 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 6-250 FKL10" Кол-во: 45 "Позиция 28" "VRS KOHLER KDI1903 МАСЛЕНЫЙ ФИЛЬТР 6-250 FKL10" Кол-во: 45 "Позиция 29" "Фильтр воздушный 1092.5280.00" Кол-во: 50 "Позиция 30" "Фильтр воздушный" Кол-во: 50 "Позиция 31" "Сепаратор Chicago Pneumatic (6221 3725 50)" Кол-во: 25 "Позиция 32" "6211 4722-00 Масляный фильтр" Кол-во: 25 "Позиция 33" "ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР TOKYO ROKI ZH 750-C" Кол-во: 50 "Позиция 34" "Топливный фильтр" Кол-во: 50 "Позиция 35" "Масляный фильтр KUBOTA 1627132093" Кол-во: 50 "Позиция 36" "Фильтр топливный Kubota V1505 (в магистраль)" Кол-во: 50 "Позиция 37" "Ремень" Кол-во: 10 "Позиция 38" "ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР KOHLER" Кол-во: 30 "Позиция 39" "фильтр масляный ed 2175-280-s" Кол-во: 30 "Позиция 40" "Комплект воздушных фильтров Doosan 2474-9053K" Кол-во: 40 "Позиция 41" "Фильтр антикорозийный" Кол-во: 6 "Позиция 42" "фильтр гидравлический" Кол-во: 18 "Позиция 43" "Фильтр трансмиссии" Кол-во: 24 "Позиция 44" "Фильтр масляный" Кол-во: 42 "Позиция 45" "Фильтр гидравлики противовеса" Кол-во: 12 "Позиция 46" "Фильтр топливный" Кол-во: 84 "Позиция 47" "Фильтр воздушный" Кол-во: 18 "Позиция 48" "Изолента черная х/б 19ммх30м" Кол-во: 10 "Позиция 49" "Изолента AVALON 19mm х 25m черная" Кол-во: 20 "Позиция 50" "Набор для ремонта бескамерных шин" Кол-во: 10 "Позиция 51" "Цианоакрилатный клей COSMOFEN CA-500.200" Кол-во: 5 "Позиция 52" "Телескопическая щетка-сметка для снега со скребком AMIGO 74104" Кол-во: 10 "Позиция 53" "Щетка-скребок Автостоп" Кол-во: 10 "Позиция 54" "Скотч двухсторонний 50ммх5м красный профессиональный" Кол-во: 2 "Позиция 55" "Телескопический домкрат KRAFT 2 т" Кол-во: 9 "Позиция 56" "Домкрат 1.5т штатный УАЗ винтовой Н=200-330мм СЭД-ВАД" Кол-во: 3 "Позиция 57" "Усиленный буксировочный ремень 12/15 т 5 м Крюк/Крюк" Кол-во: 10 "Позиция 58" "Автолампа 12V BA15s 21W МАЯК P21W ORANGE" Кол-во: 10 "Позиция 59" "Лампа W21/5W 12V W3x16Q двухконтактная" Кол-во: 10 "Позиция 60" "Автолампа 24V BAU15s 21W желтая" Кол-во: 10 "Позиция 61" "Автолампа 24V H4 75/70W P43t NARVAАртикул:" Кол-во: 20 "Позиция 62" "Щетка стеклоочистителя" Кол-во: 20 "Позиция 63" "Щетка стеклоочистителя ALCA Super Flat" Кол-во: 5 "Позиция 64" "Наконечник шприца плунжерного 4-х лепестковый 50мм Professional" Кол-во: 10 "Позиция 65" "Наконечник шприца плунжерного 3-х лепестковый с трубкой 200мм" Кол-во: 5 "Позиция 66" "Шланг нагнетательный 300мм для шприцев плунж." Кол-во: 5 "Позиция 67" "Наконечник шприца плунжерного 3-х лепестковый" Кол-во: 5 "Позиция 68" "Шприц плунжерный рычажный 600мл жестким и гибким наконечником Profi" Кол-во: 10 "Позиция 69" "Масленка прямая 180 градусов М10х1" Кол-во: 50 "Позиция 70" "Масленка угловая 45 градусов М10х1" Кол-во: 50 "Позиция 71" "Насос ручной роторный ЭВРИКА 3.7л 18 оборотов" Кол-во: 2 "Позиция 72" "Воронка 165мм пластиковая с носиком-лейкой и сетчатым фильтром VR1" Кол-во: 3 "Позиция 73" "Воронка 140мм пластиковая V=1.0л (гибкий слив) сборная" Кол-во: 3 "Позиция 74" "Воронка 160мм пластиковая (прямой слив)" Кол-во: 3 "Позиция 75" "Жидкость омывателя -30С 4л" Кол-во: 20 "Позиция 76" "Жидкость омывателя летняя 1л концентрат ПЭТ AUTOEXPRESS" Кол-во: 10 "Позиция 77" "Сварка холодная 70мл серая POXIPOL" Кол-во: 5 "Позиция 78" "Сигнал заднего хода SKYWAY 023 "BEE-BEE" 12/24V 110dB" Кол-во: 5 "Позиция 79" "Вода дистиллированная 5л" Кол-во: 15 "Позиция 80" "Электролит 1.34г/куб.см 4л" Кол-во: 10 "Позиция 81" "Фиксатор резьбы сильной фиксации анаэробный 270 10мл" Кол-во: 5 "Позиция 82" "Антифриз для пневмотормозов 500мл (осушитель)" Кол-во: 10 "Позиция 83" "Жидкость для запуска двигателя 400мл" Кол-во: 10 "Позиция 84" "Смазка универсальная WD-40 420мл," Кол-во: 3 "Позиция 85" "Краска для бамперов BODY №4 черная 400мл" Кол-во: 5 "Позиция 86" "Краска BODY белая глянцевая 400мл аэрозоль" Кол-во: 2 "Позиция 87" "Краска BODY черная глянцевая 400мл аэрозоль" Кол-во: 5 "Позиция 88" "Краска для дисков MOTIP серебристая" Кол-во: 2 "Позиция 89" "Стяжка крепления груза 8м 3.5т 40мм" Кол-во: 20 "Позиция 90" "Стяжка крепления груза 10т 10м-75мм с храповиком" Кол-во: 10 "Позиция 91" "Провода прикуривания медные, AGR-500" Кол-во: 3 "Позиция 92" "Провода прикуривания медные, AGR-1000" Кол-во: 2 "Позиция 93" "Компрессор автомобильный 7АТМ" Кол-во: 8 "Позиция 94" "Аппарат высокого давления без нагрева воды KARCHER HD 7/17 M" Кол-во: 1 "Позиция 95" "Комплект для переоборудования EASY!Force 2 – от аппарата" Кол-во: 1 "Позиция 96" "Фильтр тонкой очистки воды к аппарату высокого давления без нагрева воды KARCHER HD 7/17 M" Кол-во: 10 "Позиция 97" "Струйная трубка, 1550 mm, поворотная к аппарату высокого давления без нагрева воды KARCHER HD 7/17 M" Кол-во: 1 "Позиция 98" "Трубка для пенной чистки с балоном Advanced 042" Кол-во: 2 "Позиция 99" "Шланг высокого давления, 2 x EASY!Lock, НД 10, 220 бар, 20 м" Кол-во: 1 "Позиция 100" "Профессиональный пылесос KARCHER WD 6 P Premium, 1300 Вт" Кол-во: 1 "Позиция 101" "Фильтр-мешок для пылесоса KARCHER WD 6 P Premium, 1300 Вт" Кол-во: 25 "Позиция 102" "Фильтр для пылесоса KARCHER WD 6 P Premium, 1300 Вт," Кол-во: 10 "Позиция 103" "Кислотное активное чистящее средство RM 25, 10л" Кол-во: 10 "Позиция 104" "Автошампунь Rein Super, 1 л 20 кг" Кол-во: 10 "Позиция 105" "Подшипник 7615" Кол-во: 10 "Позиция 106" "Подшипник 7313" Кол-во: 10 "Позиция 107" "Комплект прокладок А-01 (полдный с ГБЦ)" Кол-во: 2 "Позиция 108" "Крестовина ДТ/ЗИЛ" Кол-во: 18 "Позиция 109" "Р/К ГУРа ТТ-4" Кол-во: 8 "Позиция 110" "НШ-32М-ЗЛ" Кол-во: 1 "Позиция 111" "Лента тормозная ТТ4 в сборе" Кол-во: 24 "Позиция 112" "Манжета" Кол-во: 4 "Позиция 113" "Ремень 14-1328-1" Кол-во: 5 "Позиция 114" "Ролик натяжной в сборе 01М-13С10" Кол-во: 2 "Позиция 115" "Ремень 1-8,5 х 8 х 933" Кол-во: 5 "Позиция 116" "Гидронасос НШ10В-3-Л" Кол-во: 1 "Позиция 117" "Привод гидронасоса НШ 32У-3Л" Кол-во: 1 "Позиция 118" "Радиатор водяной" Кол-во: 1 "Позиция 119" "Лента тормозка" Кол-во: 7 "Позиция 120" "Кольцо стопорное" Кол-во: 4 "Позиция 121" "Манжета" Кол-во: 20 "Позиция 122" "Стартер ПД-10" Кол-во: 1 "Позиция 123" "Подшипник 2222КМ ГОСТ 8328–75" Кол-во: 2 "Позиция 124" "Втулка стакана заднего моста" Кол-во: 4 "Позиция 125" "ТНВД А-01" Кол-во: 1 "Позиция 126" "Форсунка А-01,41" Кол-во: 6 "Позиция 127" "Манжета КПП первич вала" Кол-во: 4 "Позиция 128" "Компл сцепления А-01 (Корзина, диски, вал, пром диск, выжимной подшипник)" Кол-во: 1 "Позиция 129" "Болт штуцер D=12x1.25" Кол-во: 6 "Позиция 130" "Болт штуцер D=16x1.25" Кол-во: 6 "Позиция 131" "Набор медных шайб (толстые)" Кол-во: 5 "Позиция 132" "Радиатор водяной ЯМЗ 238" Кол-во: 1 "Позиция 133" "Турбонагнетатель в сборе" Кол-во: 2 "Позиция 134" "Кольцо уплотнительное" Кол-во: 12 "Позиция 135" "Термостат" Кол-во: 8 "Позиция 136" "Маслянный радиатор в сборе" Кол-во: 1 "Позиция 137" "Трубка маслянная" Кол-во: 2 "Позиция 138" "Трубка маслянная" Кол-во: 2 "Позиция 139" "Трубка маслянная" Кол-во: 2 "Позиция 140" "Трубка маслянная" Кол-во: 2 "Позиция 141" "Трубка маслянная" Кол-во: 2 "Позиция 142" "Насос топливный в сборе" Кол-во: 2 "Позиция 143" "Болт соединительный" Кол-во: 10 "Позиция 144" "Прокладка" Кол-во: 10 "Позиция 145" "Наброр прокладок двигателя К-1" Кол-во: 1 "Позиция 146" "Наброр прокладок двигателя К-2" Кол-во: 2 "Позиция 147" "Глушитель в сборе" Кол-во: 2 "Позиция 148" "Питательный насос в сборе" Кол-во: 1 "Позиция 149" "Насос коробки передач" Кол-во: 1 "Позиция 150" "Кольцо уплотнительное" Кол-во: 20 "Позиция 151" "Шланг" Кол-во: 10 "Позиция 152" "Шланг" Кол-во: 5 "Позиция 153" "Шланг" Кол-во: 5 "Позиция 154" "Шланг в сборе правый" Кол-во: 3 "Позиция 155" "Шланг в сборе левый" Кол-во: 3 "Позиция 156" "Кольцо" Кол-во: 30 "Позиция 157" "Шланг" Кол-во: 5 "Позиция 158" "Шланг" Кол-во: 5 "Позиция 159" "Шланг" Кол-во: 5 "Позиция 160" "Шланг" Кол-во: 5 "Позиция 161" "Шланг" Кол-во: 5 "Позиция 162" "Шланг" Кол-во: 5 "Позиция 163" "Клапан натяжителя гусеничной цепи" Кол-во: 10 "Позиция 164" "Уплотнение" Кол-во: 5 "Позиция 165" "Шланг" Кол-во: 10 "Позиция 166" "Манжета" Кол-во: 5 "Позиция 167" "Уплотнение" Кол-во: 5 "Позиция 168" "Кольцо" Кол-во: 10 "Позиция 169" "Кольцо" Кол-во: 10 "Позиция 170" "Кольцо" Кол-во: 10 "Позиция 171" "Кольцо" Кол-во: 10 "Позиция 172" "Уплотнение" Кол-во: 10 "Позиция 173" "Уплотнение" Кол-во: 10 "Позиция 174" "Прокладка" Кол-во: 10 "Позиция 175" "Кольцо" Кол-во: 20 "Позиция 176" "Насос противовеса" Кол-во: 1 "Позиция 177" "Р/к гидроцилиндра противовеса" Кол-во: 4 "Позиция 178" "РВД" Кол-во: 3 "Позиция 179" "РВД" Кол-во: 6 "Позиция 180" "РВД" Кол-во: 6 "Позиция 181" "РВД" Кол-во: 6 "Позиция 182" "РВД" Кол-во: 6 "Позиция 183" "Трубка топливная" Кол-во: 5 "Позиция 184" "Трубка топливная" Кол-во: 5 "Позиция 185" "Трубка сливная" Кол-во: 10 "Позиция 186" "Трубка топливная" Кол-во: 5 "Позиция 187" "Трубка топливная" Кол-во: 5 "Позиция 188" "Распылитель" Кол-во: 30 "Позиция 189" "Прокладка" Кол-во: 20 "Позиция 190" "Р/к ТНВД" Кол-во: 3 "Позиция 191" "Ремень вентилятора" Кол-во: 12 "Позиция 192" "Генератор" Кол-во: 2 "Позиция 193" "Ремень" Кол-во: 12 "Позиция 194" "Стартер" Кол-во: 2 "Позиция 195" "Ремкомплект водяного насоса" Кол-во: 2 "Позиция 196" "Подшипник роликовый" Кол-во: 4 "Позиция 197" "Уплотнение маслянное" Кол-во: 4 "Позиция 198" "Муфта соединительная" Кол-во: 4 "Позиция 199" "Болт соединительный" Кол-во: 20 "Позиция 200" "Прокладка" Кол-во: 20 "Позиция 201" "Трубка гидравлическая" Кол-во: 2 "Позиция 202" "Трубка гидравлическая" Кол-во: 2 "Позиция 203" "Трубка гидравлическая" Кол-во: 2 "Позиция 204" "Трубка гидравлическая" Кол-во: 2 "Позиция 205" "Подшипник" Кол-во: 2 "Позиция 206" "Болт" Кол-во: 32 "Позиция 207" "Спайдер (крестовина)" Кол-во: 16 "Позиция 208" "Вал" Кол-во: 2 "Позиция 209" "Болт" Кол-во: 16 "Позиция 210" "Муфта соединительная" Кол-во: 8 "Позиция 211" "Соединение карданноговала в сборе" Кол-во: 4 "Позиция 212" "Вал" Кол-во: 2 "Позиция 213" "Подшипник привода лебедки" Кол-во: 1 "Позиция 214" "Элемент фильрующий" Кол-во: 15 "Позиция 215" "Элемент фильрующий" Кол-во: 15 "Позиция 216" "Кольцо уплотнительное" Кол-во: 10 "Позиция 217" "Герметик виктор рейнз" Кол-во: 4 "Позиция 218" "Прокладка" Кол-во: 2 "Позиция 219" "Хомут" Кол-во: 1 "Позиция 220" "Фильтр масляный" Кол-во: 50 "Позиция 221" "Ниппель" Кол-во: 2 "Позиция 222" "Маслопровод в сборе" Кол-во: 2 "Позиция 223" "Болт соединительный" Кол-во: 6 "Позиция 224" "Прокладка" Кол-во: 18 "Позиция 225" "Ниппель" Кол-во: 6 "Позиция 226" "Трубка топливная" Кол-во: 5 "Позиция 227" "Трубка топливная" Кол-во: 5 "Позиция 228" "Трубка топливная" Кол-во: 5 "Позиция 229" "Трубка топливная" Кол-во: 5 "Позиция 230" "Трубка топливная" Кол-во: 5 "Позиция 231" "Шланг" Кол-во: 2 "Позиция 232" "Шланг" Кол-во: 2 "Позиция 233" "Прокладка" Кол-во: 16 "Позиция 234" "Фильтр топливный" Кол-во: 70 "Позиция 235" "Счетчик моточасов" Кол-во: 2 "Позиция 236" "Фильтр" Кол-во: 20 "Позиция 237" "Водяной насос в сборе" Кол-во: 2 "Позиция 238" "Фильтр антикоррозийный" Кол-во: 20 "Позиция 239" "Ремень клиновой" Кол-во: 20 "Позиция 240" "Шины Bontyre 425/85 R21" Кол-во: 10 "Позиция 241" "Диск колесный Камаз 6522" Кол-во: 2 "Позиция 242" "Диски колесные 310*533 ЕТ115 10*335 D281 ЧОЗ КАМАЗ черный КД" Кол-во: 2 "Позиция 243" "Камера 1220х400х533" Кол-во: 20 "Позиция 244" "Лента ободная 340-533 (флиппер)" Кол-во: 10 "Позиция 245" "Барабан тормазной" Кол-во: 2 "Позиция 246" "Болт ступицы КАМАЗ М20х1.5х72 колеса" Кол-во: 50 "Позиция 247" "Гайка М20х1.5-6Н ОСТ 37.001.195-97" Кол-во: 50 "Позиция 248" "Болт ступицы КАМАЗ-ЕВРО задней М22х1.5х95 с гайкой в сборе" Кол-во: 50 "Позиция 249" "Болт ступицы КАМАЗ колеса переднего М20х1.5х82" Кол-во: 50 "Позиция 250" "Вал первичный КПП ZF" Кол-во: 2 "Позиция 251" "Муфта сцепления делителя Камаз" Кол-во: 1 "Позиция 252" "Крестовина Камаз 701мм в сб" Кол-во: 20 "Позиция 253" "Вал карданный КАМАЗ-6522 КПП-РК" Кол-во: 1 "Позиция 254" "Крестовина карданного вала" Кол-во: 20 "Позиция 255" "Вал карданный ПМ КАМАЗ-6522" Кол-во: 8 "Позиция 256" "Вал карданный СМ" Кол-во: 1 "Позиция 257" "Вал карданный ЗМ" Кол-во: 1 "Позиция 258" "Редуктор среднего моста Камаз 6520" Кол-во: 1 "Позиция 259" "Редуктор заднего моста Камаз-6520" Кол-во: 1 "Позиция 260" "Коробка раздаточная" Кол-во: 1 "Позиция 261" "Фланец РКПП" Кол-во: 1 "Позиция 262" "Подшипник 6-7516 А1 роликовый конический однорядный" Кол-во: 3 "Позиция 263" "Сальник раздаточной коробки Камаз-6522" Кол-во: 5 "Позиция 264" "Сальник хвостовика" Кол-во: 15 "Позиция 265" "Манжета" Кол-во: 20 "Позиция 266" "Манжета" Кол-во: 10 "Позиция 267" "Подшипник" Кол-во: 8 "Позиция 268" "Подшипник" Кол-во: 8 "Позиция 269" "Рессора передняя" Кол-во: 2 "Позиция 270" "Рессора задняя в сборе" Кол-во: 2 "Позиция 271" "Втулка башмака" Кол-во: 8 "Позиция 272" "Рулевой механизм" Кол-во: 1 "Позиция 273" "Тяга сошки" Кол-во: 2 "Позиция 274" "Наконечник тяги рулевой трапеции правый" Кол-во: 4 "Позиция 275" "Наконечник тяги рулевой трапеции левый" Кол-во: 4 "Позиция 276" "Сошка рулевого управления" Кол-во: 2 "Позиция 277" "Осушитель в сборе" Кол-во: 2 "Позиция 278" "Шланг сцепления" Кол-во: 10 "Позиция 279" "Шланг воздушный" Кол-во: 60 "Позиция 280" "Головка соединительная тормозной системы прицепа внутр резьба D=22mm" Кол-во: 4 "Позиция 281" "Шланг пневматический витой М22/М16 L=4.5м" Кол-во: 6 "Позиция 282" "Фитинг угловой D=12mm резьба M20" Кол-во: 8 "Позиция 283" "Шланг гибкий (прицеп нефаз)" Кол-во: 8 "Позиция 284" "Шланг гибкий (подкачка шин камаз)" Кол-во: 30 "Позиция 285" "Шланг тормозной" Кол-во: 30 "Позиция 286" "Шланг тормозной" Кол-во: 30 "Позиция 287" "Энергоаккумулятор (прицеп Нефаз 9334)" Кол-во: 2 "Позиция 288" "Розетка штепсельная" Кол-во: 1 "Позиция 289" "Розетка штепсельная" Кол-во: 1 "Позиция 290" "Провод электрический витой под розетку снц1-15р/48-13г" Кол-во: 2 "Позиция 291" "Провод электрический витой под розетку 650020101" Кол-во: 2 "Позиция 292" "Энергоаккумулятор Камаз 43118" Кол-во: 10 "Позиция 293" "Камера тормозная камаз 43118" Кол-во: 4 "Позиция 294" "Антифриз для пневмосистемы Wabco Wabcothyl" Кол-во: 20 "Позиция 295" "Рычаг регулировочный" Кол-во: 2 "Позиция 296" "Накладка тормозная (комплект с заклепками)" Кол-во: 20 "Позиция 297" "Накладка тормозная (комплект с заклепками)" Кол-во: 20 "Позиция 298" "Колодка тормозная в сборе Камаз 43118" Кол-во: 4 "Позиция 299" "Кулак разжимной" Кол-во: 2 "Позиция 300" "Ролик колодки тормоза" Кол-во: 2 "Позиция 301" "Рычаг тормоза регулировочный Камаз 43118 передний правый" Кол-во: 2 "Позиция 302" "Рычаг тормоза регулировочный Камаз 43118 передний левый" Кол-во: 2 "Позиция 303" "Рычаг тормоза регулировочный Камаз 43118 задний левый" Кол-во: 6 "Позиция 304" "Рычаг тормоза регулировочный Камаз 43118 задний правый" Кол-во: 6 "Позиция 305" "Кран тормозной 2х контурный" Кол-во: 1 "Позиция 306" "Пружина" Кол-во: 8 "Позиция 307" "Клапан ускорительный" Кол-во: 2 "Позиция 308" "Кран тормозной обратного действия с ручный управления в сборе" Кол-во: 3 "Позиция 309" "Клапан защитный 4х контурный" Кол-во: 2 "Позиция 310" "Фитинг прямой" Кол-во: 12 "Позиция 311" "Муфта выключения сцепления" Кол-во: 2 "Позиция 312" "Диск ведомый сцепления" Кол-во: 4 "Позиция 313" "Диск нажимной сцепления с кожухом" Кол-во: 1 "Позиция 314" "РКПП Камаз 431128 в сборе с пнево вкл." Кол-во: 1 "Позиция 315" "Датчик давления топлива" Кол-во: 10 "Позиция 316" "Блок дозировачный" Кол-во: 10 "Позиция 317" "Датчик коленвала" Кол-во: 5 "Позиция 318" "Лямда зонд" Кол-во: 2 "Позиция 319" "Сбрасывающий клапан" Кол-во: 3 "Позиция 320" "Подшипник шариковый радиальный однорядный" Кол-во: 4 "Позиция 321" "Манжета 100х125х12" Кол-во: 4 "Позиция 322" "Манжета 120х150х12" Кол-во: 4 "Позиция 323" "Сцепление в сборе Камаз" Кол-во: 1 "Позиция 324" "РК ГБЦ Камаз полный РТИ (бочата, прокладка гбц, прокладка клапан. Крышки)" Кол-во: 3 "Позиция 325" "Прокладка крышки ГБЦ" Кол-во: 16 "Позиция 326" "Кольцо газостыка" Кол-во: 8 "Позиция 327" "Комплект колец резиновых масляных фильтров" Кол-во: 20 "Позиция 328" "Интеркуллер" Кол-во: 1 "Позиция 329" "Турбокомпрессор" Кол-во: 1 "Позиция 330" "Инжектор" Кол-во: 8 "Позиция 331" "ТНВД" Кол-во: 1 "Позиция 332" "Радиатор" Кол-во: 1 "Позиция 333" "Рукав" Кол-во: 5 "Позиция 334" "Рукав" Кол-во: 5 "Позиция 335" "Ролик направляющий" Кол-во: 10 "Позиция 336" "Натяжитель автоматический" Кол-во: 10 "Позиция 337" "Ремень" Кол-во: 30 "Позиция 338" "Гл цилиндр сцепления" Кол-во: 2 "Позиция 339" "КПП в сборе" Кол-во: 1 "Позиция 340" "Фланец ведущий" Кол-во: 3 "Позиция 341" "Манжета 2.2-80х105х13" Кол-во: 10 "Позиция 342" "Карданный вал ПМ" Кол-во: 2 "Позиция 343" "Вал карданный основной" Кол-во: 1 "Позиция 344" "Карданный вал СМ" Кол-во: 2 "Позиция 345" "Карданный вал ЗМ" Кол-во: 2 "Позиция 346" "Гайка М12х1.25-6Н" Кол-во: 96 "Позиция 347" "Гайка М14х1.5-6Н" Кол-во: 96 "Позиция 348" "Болт М14х1.5-6GX50" Кол-во: 96 "Позиция 349" "Болт М12х1.25-6GX45" Кол-во: 96 "Позиция 350" "Крестовина вала караданного (в сборе)" Кол-во: 36 "Позиция 351" "Крестовина вала караданного (в сборе)" Кол-во: 36 "Позиция 352" "Опора шаровая поворотного кулака (в сборе)" Кол-во: 2 "Позиция 353" "Втулка шаровой опоры" Кол-во: 14 "Позиция 354" "Шайба упорная" Кол-во: 14 "Позиция 355" "Шайба" Кол-во: 14 "Позиция 356" "Манжета с пружиной" Кол-во: 14 "Позиция 357" "Манжета в сборе" Кол-во: 14 "Позиция 358" "Кольцо упорное кулака шарнира полуоси" Кол-во: 14 "Позиция 359" "Цапфа поворотного кулака со втулкой" Кол-во: 2 "Позиция 360" "Фланец ведущий ступицы ПМ" Кол-во: 2 "Позиция 361" "Гайка роликоподшипников" Кол-во: 8 "Позиция 362" "Шайба замковая" Кол-во: 8 "Позиция 363" "Контргайка роликоподшипников" Кол-во: 8 "Позиция 364" "Шайба замковая" Кол-во: 8 "Позиция 365" "Подшипник ступичный камаз 32218" Кол-во: 60 "Позиция 366" "Подшипник ступичный камаз 32018 X" Кол-во: 60 "Позиция 367" "Манжета ступичная 130-160-14.5/16" Кол-во: 100 "Позиция 368" "Кулак шарнира ПМ наружный" Кол-во: 2 "Позиция 369" "Вкладыш кулака шарнира ПМ" Кол-во: 2 "Позиция 370" "Диск шарнира ПМ" Кол-во: 2 "Позиция 371" "Кулак шарнира ПМ внутренний правый" Кол-во: 1 "Позиция 372" "Кулак шарнира ПМ внутренний левый" Кол-во: 1 "Позиция 373" "Передача главная ПМ" Кол-во: 1 "Позиция 374" "Тяга рулевой трапеции" Кол-во: 2 "Позиция 375" "Фланец межосевого дифференциала" Кол-во: 2 "Позиция 376" "Подшипник 311" Кол-во: 5 "Позиция 377" "Подшипник 310" Кол-во: 10 "Позиция 378" "Подшипник 6-7214АУ" Кол-во: 10 "Позиция 379" "Подшипник 6-7516А1" Кол-во: 10 "Позиция 380" "Рессора передняя" Кол-во: 2 "Позиция 381" "Стремянка передней рессоры" Кол-во: 4 "Позиция 382" "Рессора задняя" Кол-во: 4 "Позиция 383" "Стремянка рессоры задней" Кол-во: 8 "Позиция 384" "Втулка башмака" Кол-во: 32 "Позиция 385" "Насос ГУР в сборе" Кол-во: 1 "Позиция 386" "Латка камерная круглая" Кол-во: 50 "Позиция 387" "Латка камерная круглая" Кол-во: 50 "Позиция 388" "Латка камерная овальная" Кол-во: 50 "Позиция 389" "Латка камерная овальная" Кол-во: 50 "Позиция 390" "Вулканизатор тремопресс для грузовой резины" Кол-во: 1 "Позиция 391" "Пластыри R-14 (холодные) 85х130/1 сл" Кол-во: 20 "Позиция 392" "Пластыри R-35 (холодные) 130х180/4 сл" Кол-во: 20 "Позиция 393" "Пластыри R-45 (холодные) 180х230/4 сл" Кол-во: 10 "Позиция 394" "Пластыри R-35 (термо) 130х180/4 сл" Кол-во: 10 "Позиция 395" "Пластыри R-45 (термо) 180х230/4 сл" Кол-во: 10 "Позиция 396" "Пластыри R-46 (термо) 180х440/4 сл" Кол-во: 10 "Позиция 397" "Вентиль ГК-115" Кол-во: 3 "Позиция 398" "Вентиль РК-5А-145 У" Кол-во: 1 "Позиция 399" "Клей - активатор, 1000мл/1360г" Кол-во: 2 "Позиция 400" "Герметик бортов шин, 1000мл/1000г" Кол-во: 2 "Позиция 401" "Термоклей, 1000мл/1000г (банка с кистью)" Кол-во: 2 "Позиция 402" "Растворитель Уайт спирит(5л)" Кол-во: 3 "Позиция 403" "Концентрат для поиска мелких проколов (10л)" Кол-во: 2 "Позиция 404" "Мел для резины, 10 шт. Белый Артику" Кол-во: 1 "Позиция 405" "RH619 Абразивный диск с адаптером 34,9/6 мм, 6мм зерно 330" Кол-во: 1 "Позиция 406" "RH104 Абразивная полусфера адептером 50,8/19мм" Кол-во: 1 "Позиция 407" "Резец колпачковый РК-30, 30 мл" Кол-во: 1 "Позиция 408" "Резец колпачковый РК-50, 50 мл" Кол-во: 1 "Позиция 409" "HXT-15 (3) Ролик-раскатка 3мм с подшипником" Кол-во: 1 "Позиция 410" "НХТ-14 Скребок" Кол-во: 2 "Позиция 411" "Золотник короткий 100шт" Кол-во: 1 "Позиция 412" "Колпачок пластиковый 100шт. VS-8" Кол-во: 1 "Позиция 413" "Вентиль резиновый для бескамерной шины TR-414 БЮДЖЕТ, l=48 мм,d отв=11,3мм, упаковка 100" Кол-во: 1 "Позиция 414" "VP-02 Рычаг для установки б/к вентилей пластиковый" Кол-во: 1 "Позиция 415" "Наконечник накачки для пистолетов Н32,Н20,Н33" Кол-во: 5 "Позиция 416" "Головка на гайковёрт РГ56 1" 32мм" Кол-во: 2 "Позиция 417" "Головка на гайковёрт РГ56 1" 33мм" Кол-во: 2 "Позиция 418" "Головка на гайковёрт РГ56 1" 38мм" Кол-во: 2 "Позиция 419" "Ключ Titan premium 17х19х21х22 мм с" Кол-во: 1 "Позиция 420" "S-892 Щётка текстурная 10мм" Кол-во: 10 "Позиция 421" "АТ 7070 В-1 Пневмодрель 4 000 об/мин" Кол-во: 1 "Позиция 422" "AOK Шланг AHR-1037 шланг для пневмодрели" Кол-во: 1 "Позиция 423" "Гайковерт пневматический RT-5880, 1", 4200Нм," Кол-во: 1 "Позиция 424" "Пистолет подкачки с манометром" Кол-во: 2 "Позиция 425" "Пневмомолоток" Кол-во: 1 "Позиция 426" "Ударная часть пневмомолотка" Кол-во: 1 "Позиция 427" "Вулканизатор с ручным прижимом для грузовых автокамер (напольный)" Кол-во: 1 "Позиция 428" "Сырая резина РС 1000 гр 1,3 мм" Кол-во: 2 "Позиция 429" "Аброзив шар ракушечный D=40mm" Кол-во: 2 "Позиция 430" "Сырая резина РС 1000 гр 3 мм" Кол-во: 2 "Позиция 431" "Распылитель пневмотический 2л" Кол-во: 2 "Позиция 432" "Кувалда 7кг" Кол-во: 1 "Позиция 433" "Тисы слесарный 300мм" Кол-во: 1 "Позиция 434" "Заточной станок D=300mm" Кол-во: 1 "Позиция 435" "Регулятор напряжения Камаз" Кол-во: 3 "Позиция 436" "Реле интегральное" Кол-во: 5 "Позиция 437" "Реле регулятор напряжения МАЗ, КАМАЗ в сборе с щ.у.ЭМ" Кол-во: 3 "Позиция 438" "Щетка генератора" Кол-во: 15 "Позиция 439" "Реле 5ти контактное 24В" Кол-во: 10 "Позиция 440" "Реле 4х контактное 12В" Кол-во: 10 "Позиция 441" "Клапан ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ контрольного вывода" Кол-во: 2 "Позиция 442" "Щетка для мытья автомобилей телескопическая" Кол-во: 3 "Позиция 443" "Ремкомплект масл. фильтра Евро" Кол-во: 60 "Позиция 444" "Ремкомплект топливного фильтра Камаз силикон" Кол-во: 60 "Позиция 445" "Фитингы разные (набор)" Кол-во: 4 "Позиция 446" "Трубка пвх 4 мм" Кол-во: 10 "Позиция 447" "Трубка пвх 6 мм" Кол-во: 10 "Позиция 448" "Трубка пвх 8 мм" Кол-во: 10 "Позиция 449" "Трубка пвх 10 мм" Кол-во: 10 "Позиция 450" "Трубка пвх 12 мм" Кол-во: 10 "Позиция 451" "Трубка пвх 14 мм" Кол-во: 10 "Позиция 452" "Трубка пвх 16 мм" Кол-во: 10 "Позиция 453" "Набор медных колец" Кол-во: 10 "Позиция 454" "Набор для изготовления резиновых колец" Кол-во: 3 "Позиция 455" "Паронит листовой 0.5мм" Кол-во: 10 "Позиция 456" "Паронит листовой 0.8мм" Кол-во: 10 "Позиция 457" "Паронит листовой 1 мм" Кол-во: 10 "Позиция 458" "Паронит листовой 1.2 мм" Кол-во: 10 "Позиция 459" "ШМБС 0.8 мм" Кол-во: 30 "Позиция 460" "ШМБС 10 мм" Кол-во: 30 "Позиция 461" "ШМБС 12 мм" Кол-во: 30 "Позиция 462" "ШМБС 14 мм" Кол-во: 30 "Позиция 463" "ШМБС 16 мм" Кол-во: 30 "Позиция 464" "ШМБС 18 мм" Кол-во: 30 "Позиция 465" "ШМБС 20 мм" Кол-во: 30 "Позиция 466" "ШМБС 25 мм" Кол-во: 30 "Позиция 467" "ШМБС 30 мм" Кол-во: 30 "Позиция 468" "ШМБС 35 мм" Кол-во: 30 "Позиция 469" "ШМБС 38 мм" Кол-во: 30 "Позиция 470" "ШМБС 40 мм" Кол-во: 30 "Позиция 471" "ШМБС 45 мм" Кол-во: 30 "Позиция 472" "ШМБС 51 мм" Кол-во: 30 "Позиция 473" "ШМБС 60 мм" Кол-во: 30 "Позиция 474" "ШМБС 70 мм" Кол-во: 30 "Позиция 475" "ШМБС 80 мм" Кол-во: 30 "Позиция 476" "Хомут червячный" Кол-во: 100 "Позиция 477" "Хомут червячный" Кол-во: 100 "Позиция 478" "Хомут червячный" Кол-во: 100 "Позиция 479" "Хомут червячный" Кол-во: 100 "Позиция 480" "Хомут червячный" Кол-во: 100 "Позиция 481" "Хомут червячный" Кол-во: 100 "Позиция 482" "Хомут червячный" Кол-во: 100 "Позиция 483" "Хомут червячный" Кол-во: 100 "Позиция 484" "Хомут червячный" Кол-во: 100 "Позиция 485" "Хомут червячный" Кол-во: 100 "Позиция 486" "Хомут червячный" Кол-во: 100 "Позиция 487" "Хомут червячный" Кол-во: 100 "Позиция 488" "Металлопаронит" Кол-во: 10 "Позиция 489" "Полотно асбесто-стальное 670х520х2мм" Кол-во: 20 "Позиция 490" "Ключ цепной универсальный" Кол-во: 3 "Позиция 491" "Компл клемм аккумуляторных под болт" Кол-во: 10 "Позиция 492" "Компл клемм аккумуляторных штыревые" Кол-во: 10 "Позиция 493" "Провод силовой (перемычка аккумуляторов) штыревая" Кол-во: 10 "Позиция 494" "Провод силовой (перемычка аккумуляторов) под болт" Кол-во: 10 "Позиция 495" "Лом металлический круглый" Кол-во: 2 "Позиция 496" "Монтажка строительная" Кол-во: 3 "Позиция 497" "Кувалда 4кг" Кол-во: 1 "Позиция 498" "Штангенциркуль с глубиномером" Кол-во: 3 "Позиция 499" "Линейка металлическая 50см" Кол-во: 2 "Позиция 500" "Тиски интсрументальные" Кол-во: 1 "Позиция 501" "Ножницы инструментальные" Кол-во: 2 "Позиция 502" "Ножницы по металлу" Кол-во: 1 "Позиция 503" "Набор метчиков и плашек" Кол-во: 2 "Позиция 504" "Набор сверел по металлу от 6мм" Кол-во: 2 "Позиция 505" "Ножвка по металлу" Кол-во: 2 "Позиция 506" "Полотно для ножовки по металлу" Кол-во: 10 "Позиция 507" "Паронит 0.6мм (рулон)" Кол-во: 5 "Позиция 508" "Паронит 0.8мм (рулон)" Кол-во: 3 "Позиция 509" "Паронит 10мм (рулон)" Кол-во: 2 "Позиция 510" "Картон прокладочный" Кол-во: 5 "Позиция 511" "Герметик Abro серый" Кол-во: 10 "Позиция 512" "Отвертка ударная поворотная" Кол-во: 1 "Позиция 513" "Пассатижы" Кол-во: 5 "Позиция 514" "Бокорезы по металлу" Кол-во: 2 "Позиция 515" "Ветошь (рулон)" Кол-во: 20 "Позиция 516" "Переносной светильник 220В" Кол-во: 6 "Позиция 517" "Обжимка клемм" Кол-во: 2 "Позиция 518" "Съемник 3х лапковый №2" Кол-во: 1 "Позиция 519" "Бумага нождачная "0" (упаковка)" Кол-во: 5 "Позиция 520" "Набор напильников" Кол-во: 2 "Позиция 521" "Счетка металлическая" Кол-во: 5 "Позиция 522" "Набор натфилей" Кол-во: 1 "Позиция 523" "Съемник 3х лапковый №1" Кол-во: 1 "Позиция 524" "Съемник 3х лапковый №3" Кол-во: 1 "Позиция 525" "Съемник 3х лапковый №4" Кол-во: 1 "Позиция 526" "Насос ручной для перекачки масла из бочки" Кол-во: 3 "Позиция 527" "Рычажно-плунжерный шприц" Кол-во: 3 "Позиция 528" "Съемник подшипников сегментного типа 40-60мм/50-75мм" Кол-во: 1 "Позиция 529" "Съёмник масляного фильтра ременный" Кол-во: 2 "Позиция 530" "Съемник масляного фильтра, серп" Кол-во: 2 "Позиция 531" "Ручной самовсасывающий насос для откачки масла" Кол-во: 2 "Позиция 532" "Воронка с гибким сливом металическая" Кол-во: 2 "Позиция 533" "Воронка с гибким сливом пластиковая" Кол-во: 2 "Позиция 534" "Воронка автомобильная универсальная" Кол-во: 2 "Позиция 535" "Обжимной пресс" Кол-во: 1 "Позиция 536" "Окорочный станок" Кол-во: 1 "Позиция 537" "Отрезной станок" Кол-во: 1 "Позиция 538" "Набор метчиков и пл+D445:D480ашек М3-М-30 73 пр НSS Bucovice" Кол-во: 1 "Позиция 539" "Верстак однотумбовый 870х1200х700мм" Кол-во: 2 "Позиция 540" "Верстак Expert (№223)" Кол-во: 1 "Позиция 541" "Верстак Expert (№607)" Кол-во: 1 "Позиция 542" "Гидравлический гаражный кран (подкотной) г.п 3т." Кол-во: 1 "Позиция 543" "Пресс гидравлический ручной 50тонн(ход поршня 245мм, рабочее окно 730х1047мм, односкоростной, управление ручное" Кол-во: 1 "Позиция 544" "Омегообразная скоба" Кол-во: 4 "Позиция 545" "Термопенал для сушки электродов Brima" Кол-во: 1 "Позиция 546" "Электропечь для прокалки электродов" Кол-во: 1 "Позиция 547" "Станок для заточки универсальный ЗУБР" Кол-во: 2 "Позиция 548" "Лупа бинокулярная с осветителем" Кол-во: 1 "Позиция 549" "Тиски слесарные с поворотным основанием STAUER STANDARD" Кол-во: 1 "Позиция 550" "Станок вертикально сверлильныйOPTIMUM" Кол-во: 1 "Позиция 551" "Станочные тиски BMS 120" Кол-во: 1 "Позиция 552" "Набор зажимных приспособлений SPW 10" Кол-во: 1 "Позиция 553" "Набор сверл Морзе 2/9шт/14,5-30,мм" Кол-во: 1 "Позиция 554" "Выталкиватель для конусов MSP1 МК1-МК3" Кол-во: 1 "Позиция 555" "Съемник внутренних подшипников и втулок" Кол-во: 1 "Позиция 556" "Съемник подшипников 3-х лапый 75мм" Кол-во: 1 "Позиция 557" "Съемник 3 захвата, 5т, 6*Kinqtoolka-1858" Кол-во: 1 "Позиция 558" "Набор съемников подшипников цанговый с обратным молотком" Кол-во: 1 "Позиция 559" "Съемник шкивов болтовой универсальный комплект 13пр." Кол-во: 1 "Позиция 560" "Многоцелевой съемник Jonnesway" Кол-во: 1 "Позиция 561" "Набор пластиковых съемников для обивки "Дело техники" 11пр." Кол-во: 1 "Позиция 562" "Набор гайкорезов Станкоимпорт" Кол-во: 1 "Позиция 563" "Ручной усилитель крутящего момента (мультипликатор) мясорубка" Кол-во: 2 "Позиция 564" "Шприц с ручным рычагом WURTH" Кол-во: 2 "Позиция 565" "Нагнетатель масла, ручной 16л.(маслораздаточник с ручным приводом 1796 мобильный)" Кол-во: 1 "Позиция 566" "Компрессор поршневой ROSSVIK 580л/мин,10бар рессивер 200л. 380В/3квт" Кол-во: 1 "Позиция 567" "Шланг колибр 30 (30м) с быстросъемами" Кол-во: 2 "Позиция 568" "Съемник универсальный гидравлический 10т. 3-х лапый 70-150мм" Кол-во: 1 "Позиция 569" "Пневмозубило с набором зубил RT-3502 ROTAKE" Кол-во: 1 "Позиция 570" "Набор шпильковертов М6-М20 "АВТОДЕЛО"" Кол-во: 1 "Позиция 571" "Выпрессовщик пальцев траковых цепей" Кол-во: 1 "Позиция 572" "Набор экстракторов(5пр) FORSE" Кол-во: 1 "Позиция 573" "Набор комбинированных гаечных ключей с трещеткой и шарниром 8-32мм(13 предметов)" Кол-во: 1 "Позиция 574" "Лампа переносная светодиодная аккумуляторная" Кол-во: 2 "Позиция 575" "Удлинитель силовой КГ 3х2,5 30м" Кол-во: 2 "Позиция 576" "Удлинитель силовой КГ 3х2,5 10м" Кол-во: 2 "Позиция 577" "Стенд для проверки форсунок" Кол-во: 1 "Позиция 578" "Трос буксировочный 100т Диаметр троса 29мм. Петля/петля" Кол-во: 2 "Позиция 579" "Штангенциркуль ШЦ-2-630" Кол-во: 1 "Позиция 580" "Штангенциркуль ШЦ-3-500" Кол-во: 1 "Позиция 581" "Резьбомер дюймовый Д-55" Кол-во: 1 "Позиция 582" "Резьбомер метрический" Кол-во: 1 "Позиция 583" "Набор для тестирования гидросистемы(ГидроПарт)" Кол-во: 1 "Позиция 584" "Гидравлический манометр виброустойчивый с радиальным подключением(ГидроПарт)" Кол-во: 1 "Позиция 585" "Гидравлический манометр виброустойчивый с радиальным подключением(ГидроПарт)" Кол-во: 1 "Позиция 586" "Гидравлический манометр виброустойчивый с радиальным подключением(ГидроПарт)" Кол-во: 1 "Позиция 587" "Прожектор светодиодный на стойке 220В" Кол-во: 5 "Позиция 588" "Светильник светодиодный переносной 12В" Кол-во: 10 "Позиция 589" "Домкрат гидравлический бутылочный 50т" Кол-во: 2 "Позиция 590" "Домкрат гидравлический бутылочный 20т" Кол-во: 2 "Позиция 591" "Упор противооткатный пластиковый для грузовых а/м" Кол-во: 6 "Позиция 592" "Стропа мягкая текстильная 10т" Кол-во: 2 "Позиция 593" "Стропа цепная двухветвевая 2т" Кол-во: 2 "Позиция 594" "Стропа цепная четырехветвевая 3т" Кол-во: 1 "Позиция 595" "Лежак подкатной 6-ти колесный KING TONY" Кол-во: 2 "Позиция 596" "Штабер гидравлический ручной г.п 3т" Кол-во: 1 "Позиция 597" "Шланг пневматический полиуретановый спиральный 5 х 8 мм L=15м" Кол-во: 1 "Позиция 598" "Метчики: М12х1; (№1/№2)" Кол-во: 1 "Позиция 599" "Метчики: М12х1,5 (№1/№2)" Кол-во: 1 "Позиция 600" "Метчики: М12х1,5 (№1/№2)" Кол-во: 1 "Позиция 601" "Метчики: М14х1 (№1/№2)" Кол-во: 1 "Позиция 602" "Метчики: М14х1,25 (№1/№2)" Кол-во: 1 "Позиция 603" "Метчики: М14х1,5 (№1/№2)" Кол-во: 1 "Позиция 604" "Метчики: М16х1 (№1/№2)" Кол-во: 1 "Позиция 605" "Метчики: М16х1,25 (№1/№2)" Кол-во: 1 "Позиция 606" "Метчики: М16х1,5 (№1/№2)" Кол-во: 1 "Позиция 607" "Метчики: М18х1 (№1/№2)" Кол-во: 1 "Позиция 608" "Метчики: М18х1,25 (№1/№2)" Кол-во: 1 "Позиция 609" "Метчики: М18х1,5 (№1/№2)" Кол-во: 1 "Позиция 610" "Ящик с понижающим трансофрматором 220В-24В (400вт)" Кол-во: 3 "Позиция 611" "Плашка М12х1" Кол-во: 1 "Позиция 612" "Плашка М12х1,5" Кол-во: 1 "Позиция 613" "Плашка М12х1,5" Кол-во: 1 "Позиция 614" "Плашка М14х1" Кол-во: 1 "Позиция 615" "Плашка М14х1,25" Кол-во: 1 "Позиция 616" "Плашка М14х1,5" Кол-во: 1 "Позиция 617" "Плашка М16х1" Кол-во: 1 "Позиция 618" "Плашка М16х1,25" Кол-во: 1 "Позиция 619" "Плашка М16х1,5" Кол-во: 1 "Позиция 620" "Плашка М18х1" Кол-во: 1 "Позиция 621" "Плашка М18х1,25" Кол-во: 1 "Позиция 622" "Плашка М18х1,5" Кол-во: 1 "Позиция 623" "Набор экстракторов 56 х М3-М18 5 предметов JTC 7827" Кол-во: 1 "Позиция 624" "Шпильковерт Jonnesway 12 мм AG010061-12" Кол-во: 2 "Позиция 625" "Ключ цепной универсальный" Кол-во: 3 "Позиция 626" "Компл клемм аккумуляторных под болт" Кол-во: 10 "Позиция 627" "Компл клемм аккумуляторных штыревые" Кол-во: 10 "Позиция 628" "Провод силовой (перемычка аккумуляторов) штыревая" Кол-во: 10 "Позиция 629" "Провод силовой (перемычка аккумуляторов) под болт" Кол-во: 10 "Позиция 630" "Лом металлический круглый" Кол-во: 2 "Позиция 631" "Монтажка строительная" Кол-во: 3 "Позиция 632" "Кувалда 4кг" Кол-во: 1 "Позиция 633" "Штангенциркуль с глубиномером" Кол-во: 3 "Позиция 634" "Линейка металлическая 50см" Кол-во: 2 "Позиция 635" "Тиски интсрументальные" Кол-во: 1 "Позиция 636" "Ножницы инструментальные" Кол-во: 2 "Позиция 637" "Ножницы по металлу" Кол-во: 1 "Позиция 638" "Набор метчиков и плашек" Кол-во: 2 "Позиция 639" "Набор сверел по металлу от 6мм" Кол-во: 2 "Позиция 640" "Ножвка по металлу" Кол-во: 2 "Позиция 641" "Полотно для ножовки по металлу" Кол-во: 10 "Позиция 642" "Паронит 0.6мм (рулон)" Кол-во: 5 "Позиция 643" "Паронит 0.8мм (рулон)" Кол-во: 3 "Позиция 644" "Паронит 10мм (рулон)" Кол-во: 2 "Позиция 645" "Картон прокладочный" Кол-во: 5 "Позиция 646" "Герметик Abro серый" Кол-во: 10 "Позиция 647" "Отвертка ударная поворотная" Кол-во: 1 "Позиция 648" "Пассатижы" Кол-во: 5 "Позиция 649" "Бокорезы по металлу" Кол-во: 2 "Позиция 650" "Ветошь (рулон)" Кол-во: 20 "Позиция 651" "Переносной светильник 220В" Кол-во: 6 "Позиция 652" "Обжимка клемм" Кол-во: 2 "Позиция 653" "Съемник 3х лапковый №2" Кол-во: 1 "Позиция 654" "Бумага нождачная "0" (упаковка)" Кол-во: 5 "Позиция 655" "Набор напильников" Кол-во: 2 "Позиция 656" "Счетка металлическая" Кол-во: 5 "Позиция 657" "Набор натфилей" Кол-во: 1 "Позиция 658" "Съемник 3х лапковый №1" Кол-во: 1 "Позиция 659" "Съемник 3х лапковый №3" Кол-во: 1 "Позиция 660" "Съемник 3х лапковый №4" Кол-во: 1 "Позиция 661" "Насос ручной для перекачки масла из бочки" Кол-во: 3 "Позиция 662" "Рычажно-плунжерный шприц" Кол-во: 3 "Позиция 663" "Съемник подшипников сегментного типа 40-60мм/50-75мм" Кол-во: 1 "Позиция 664" "Съёмник масляного фильтра ременный" Кол-во: 2 "Позиция 665" "Съемник масляного фильтра, серп" Кол-во: 2 "Позиция 666" "Ручной самовсасывающий насос для откачки масла" Кол-во: 2 "Позиция 667" "Воронка с гибким сливом металическая" Кол-во: 2 "Позиция 668" "Воронка с гибким сливом пластиковая" Кол-во: 2 "Позиция 669" "Предпусковой подогреватель ДВС Бинар 5S 12B" Кол-во: 25 "Позиция 670" "Сухой фен" Кол-во: 1 "Позиция 671" "Предпусковой подогреватель "Теплостар" 14ТС-10-24В" Кол-во: 5 "Позиция 672" "Отопитель воздушный "Планар" 4DM-24-S 24B." Кол-во: 8 "Позиция 673" "Отопитель воздушный "Планар" 44Д -12 12В" Кол-во: 2 "Позиция 674" "Отопитель воздушный "Планар" 44Б 12В-GP-S" Кол-во: 5 "Позиция 675" "Канат стальной 19-19.5мм (бухта 1000м)" Кол-во: 2000 "Позиция 676" "Гидравлический бутылочный домкрат, 2 т, h подъема 158–308 мм MATRIX 50760" Кол-во: 10 "Позиция 677" "Монтировка КАМАЗ L-850 мм, D-22 мм, лопатка - 25 мм, острая лопатка - 15 мм. №151" Кол-во: 17 "Позиция 678" "Автомобильный компрессор для подкачки шин уаз." Кол-во: 8 "Позиция 679" "Буксировочный ремень Tplus 6/9т 5м (авто до 3 т) Крюк/Крюк" Кол-во: 1 "Позиция 680" "Стропа буксировочная 30 тонн 5 метров ширина ленты 150 мм, крюк- ПЕТЛЯ стандартный" Кол-во: 12 "Позиция 681" "Лопата совковая с черенком." Кол-во: 22 "Позиция 682" "Утеплитель капота КАМАЗ 43118" Кол-во: 1 "Позиция 683" "Левая ручка внутреняя открывания двери" Кол-во: 2 "Позиция 684" "Лампа ближнего света" Кол-во: 20 "Позиция 685" "Лампа дальнего света" Кол-во: 10 "Позиция 686" "Лампа противотуманной фары после рестайлинга" Кол-во: 10 "Позиция 687" "Лампа указателя поворотов" Кол-во: 20 "Позиция 688" "Лампа сигнала тормоза" Кол-во: 20 "Позиция 689" "Лампа освещения переднего габарита" Кол-во: 20 "Позиция 690" "Лампа заднего хода" Кол-во: 10 "Позиция 691" "Лампа габарита и противотуманного фонаря" Кол-во: 20 "Позиция 692" "Лампа повторителя поворота (желтого цвета)" Кол-во: 20 "Позиция 693" "Лампа ближнего света" Кол-во: 10 "Позиция 694" "Манжета 1.1-80 х 105-4 ГОСТ 8752–79" Кол-во: 4 "Позиция 695" "Манжета 3-28х16 h=7 ГОСТ 14896-84" Кол-во: 20 "Позиция 696" "Лом строительный" Кол-во: 35 "Позиция 697" "Лопата штыковая с черенком" Кол-во: 65 "Позиция 698" "Лопата совковая с черенком" Кол-во: 65 "Позиция 699" "Аптечка автомобильная" Кол-во: 50 "Позиция 700" "Огнетушитель" Кол-во: 10 "Позиция 701" "Огнетушитель" Кол-во: 25 "Позиция 702" "Огнетушитель" Кол-во: 20 "Позиция 703" "Автомобильная световая фара 12-24V" Кол-во: 60