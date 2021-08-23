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Номер извещения
ГП132911
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запасные части, расходные материалы, шиномонтажное оборудование, шины, фильтра, инструмент для Машин и механизмов ООО СК "РусВелдинг" с учетом доставки до г. Новый Уренгой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Почтовый адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Контактный телефон
+7 495 727-94-71
Факс
{}
Адрес электронной почты
a.ledenev@ruswelding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леденев Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Запасные части, расходные материалы, шиномонтажное оборудование, шины, фильтра, инструмент для Машин и механизмов ООО СК "РусВелдинг" с учетом доставки до г. Новый Уренгой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132911Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части, расходные материалы, шиномонтажное оборудование, шины, фильтра, инструмент для Машин и механизмов ООО СК "РусВелдинг" с учетом доставки до г. Новый Уренгойг. Москва
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132911Подведение итогов не позднее Запасные части, расходные материалы, шиномонтажное оборудование, шины, фильтра, инструмент для Машин и механизмов ООО СК "РусВелдинг" с учетом доставки до г. Новый Уренгойг. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.09.202110.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132911Подведение итогов не позднее Запасные части, расходные материалы, шиномонтажное оборудование, шины, фильтра, инструмент для Машин и механизмов ООО СК "РусВелдинг" с учетом доставки до г. Новый Уренгойг. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части, расходные материалы, шиномонтажное оборудование, шины, фильтра, инструмент для Машин и механизмов ООО СК "РусВелдинг" с учетом доставки до г. Новый Уренгой
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с формой коммерческого предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЕЛДИНГ
Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
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28.22.20.000
Документация лота
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