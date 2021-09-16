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    Главная / Торги / Поставка фильтрующих материалов (песок кварцевый окатанный, гравий кварцевый дробленый) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)

    Поставка фильтрующих материалов (песок кварцевый окатанный, гравий кварцевый дробленый) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585967Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтрующих материалов (песок кварцевый окатанный, гравий кварцевый дробленый) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585967

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    316/2021

    Наименование закупки

    Поставка фильтрующих материалов (песок кварцевый окатанный, гравий кварцевый дробленый) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 15:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0_Перечень_внесенных_изменений___1_09.09.2021.doc

    Документация_о_закупке_КО_.rar

    Протокол___63_2021_от_29.09.2021_ТК_ВОЗ__вопрос_2.3_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтрующих материалов (песок кварцевый окатанный, гравий кварцевый дробленый) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2021 11:00 GMT +316.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585967Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтрующих материалов (песок кварцевый окатанный, гравий кварцевый дробленый) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2021 17:0022.10.2021 17:0022.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585967Подведение итогов не позднее Поставка фильтрующих материалов (песок кварцевый окатанный, гравий кварцевый дробленый) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.202122.10.2021 17:0022.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585967Подведение итогов не позднее Поставка фильтрующих материалов (песок кварцевый окатанный, гравий кварцевый дробленый) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтрующих материалов (песок кварцевый окатанный, гравий кварцевый дробленый) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)

    Начальная цена

    2 413 224,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. В случае, если победитель конкурентного отбора является субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет производится в течение 15 рабочих дней (в т. ч. по каждому этапу) после фактического получения Товара/выполнения работ при условии предоставления полного комплекта вышеуказанных документов в соответствии с п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11.120

    Пески кварцевые

    Классификатор ОКВЭД2

    08.1

    Добыча камня, песка и глины

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1050143/name/615c6c2a239101.02077742

    05.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок кварцевый окатанный 2.0-5.0ММ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "Песок кварцевый окатанный 0.8-2ММ"

    Кол-во: 228

    "Позиция 3"

    "Песок кварцевый окатанный 2.0-5.0ММ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Гравий кварцевый дроблёный 5-10ММ"

    Кол-во: 29

    "Позиция 5"

    "Гравий кварцевый дроблёный 10-20ММ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 6"

    "Гравий кварцевый дроблёный 20-40ММ"

    Кол-во: 40

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