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Номер извещения
32110577097
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33
Почтовый адрес
603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5
Контактный телефон
+7 831 265-37-71 доб. 1778
Факс
--
Адрес электронной почты
amorozov@nokk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морозов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 10:00 GMT +302.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 10:0002.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110577097Дата и время вскрытия заявок Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
13.09.2021 14:0013.09.2021 14:0013.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577097Подведение итогов не позднее Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»
Начальная цена
231 876,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33
603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5
25.30.12.114
25.30.1
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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