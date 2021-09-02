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    Главная / Торги / Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»

    Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110577097

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов__ПР_113.21_1C.pdf

    Документация__113.21_1С.doc

    Обоснование_НМЦД__дымососы_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Юридический адрес

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    Почтовый адрес

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Контактный телефон

    +7 831 265-37-71 доб. 1778

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    amorozov@nokk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 10:00 GMT +302.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 10:0002.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110577097Дата и время вскрытия заявок Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 14:0013.09.2021 14:0013.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577097Подведение итогов не позднее Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 14:0013.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577097Подведение итогов не позднее Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дымососов для нужд Семеновского филиала АО «НОКК»

    Начальная цена

    231 876,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОКК
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Классификатор ОКПД2

    25.30.12.114

    Машины тягодутьевые

    Классификатор ОКВЭД2

    25.30.1

    Производство паровых котлов и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030788/name/613ee4cf9950d8.18598695

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство паровых котлов и их частей"

    Кол-во: 2.00000

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    Регион:
    Мурманская область
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