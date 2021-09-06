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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по организации и предоставлению канала передачи данных L2 VPN с пропускной способностью 3 Мбит/с по волоконно-оптической линии связи

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по организации и предоставлению канала передачи данных L2 VPN с пропускной способностью 3 Мбит/с по волоконно-оптической линии связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002854Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг связиСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002854

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0061188-357-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по организации и предоставлению канала передачи данных L2 VPN с пропускной способностью 3 Мбит/с по волоконно-оптической линии связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 12:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО

    Юридический адрес

    190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

    Почтовый адрес

    190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

    Контактный телефон

    +7 812 493-25-63

    Адрес электронной почты

    tender-ito@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Янковская Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг связи

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.202121.10.2021 14:0021.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002854Подведение итогов не позднее Предоставление услуг связиСанкт-Петербург

    Предмет договора

    Предоставление услуг связи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

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    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО

    Адрес местонахождения

    190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

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