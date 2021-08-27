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    Главная / Торги / Фильтры CARBOX

    Фильтры CARBOX

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132904Дата и время окончания срока приема заявок Фильтры CARBOXМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132904

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Фильтры CARBOX

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Малая закупка (Аэрофлот)

    Дата публикации

    23.08.2021 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_CARBOX.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 544-33-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YKaterenchuk@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катеренчук Юлия Максимовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фильтры CARBOX

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 11:00 GMT +327.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132904Дата и время окончания срока приема заявок Фильтры CARBOXМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2021 11:0027.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132904Дата и время вскрытия заявок Фильтры CARBOXМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    27.08.202127.08.2021 23:5927.08.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132904Подведение итогов не позднее Фильтры CARBOXМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фильтры CARBOX

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    28.25.14.110

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ_CARBOX.docx

    23.08.2021

    Типовой_договор1.docx

    23.08.2021

    Форма_Коммерческого_предложения.docx

    23.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "FILTRO BP ФИЛЬТРЫ С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "F007 ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "КАНАЛ НАПРАВЛЕНИЯ ДЫМОВ"

    Кол-во: 4

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