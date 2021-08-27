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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП132904
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Фильтры CARBOX
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Малая закупка (Аэрофлот)
Дата публикации
23.08.2021 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 495 544-33-57
Факс
--
Адрес электронной почты
YKaterenchuk@aeroflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катеренчук Юлия Максимовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фильтры CARBOX
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 11:00 GMT +327.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132904Дата и время окончания срока приема заявок Фильтры CARBOXМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2021 11:0027.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132904Дата и время вскрытия заявок Фильтры CARBOXМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фильтры CARBOX
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АЭРОФЛОТ
Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
28.25.14.110
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 4
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