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Номер извещения
32110577018
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд АО "Газэнергосервис" (21-ГЭС-РУ-0234)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
23.08.2021 11:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 464
Факс
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Адрес электронной почты
ekosyreva@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Косырева Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.09.202117.09.2021 23:5917.09.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110577018Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 23:5917.09.2021 23:5917.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577018Подведение итогов не позднее МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.09.202117.09.2021 23:5917.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577018Подведение итогов не позднее МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
750 750,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газэнергосервис"
Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
62.01.29.000
62.01
Документация лота
Кол-во: 1
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