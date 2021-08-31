Лот 1

МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)