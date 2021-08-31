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    Главная / Торги / МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд АО "Газэнергосервис" (21-ГЭС-РУ-0234)

    МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд АО "Газэнергосервис" (21-ГЭС-РУ-0234)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577018Дата и время окончания срока приема заявок МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110577018

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд АО "Газэнергосервис" (21-ГЭС-РУ-0234)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 11:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    105_МИ_1_2_ГЭС_МИ_17.09.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 464

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ekosyreva@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Косырева Елена Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.09.202117.09.2021 23:5917.09.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110577018Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 23:5917.09.2021 23:5917.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577018Подведение итогов не позднее МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 23:5917.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577018Подведение итогов не позднее МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    750 750,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газэнергосервис"
    Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"

    Адрес местонахождения

    109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2

    Классификатор ОКПД2

    62.01.29.000

    Оригиналы программного обеспечения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040583/name/614c5f6adc2b54.39299397

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №105/МИ - Предоставление прав на использование программ Kaspresky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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