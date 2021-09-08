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Номер извещения
32110577017
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
23.08.2021 11:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самохина Валентина Александровна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
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Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 08:00 GMT +308.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577017Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.Йошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110577017Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.Йошкар-Ола
Дата и время проведения
16.09.2021 10:0016.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110577017Дата и время проведения Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.Йошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 14:0017.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577017Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.Йошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.09.202117.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577017Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.Йошкар-Ола
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.
Начальная цена
844 826,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
396 м2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
23.61.12.143
23.61.1
Документация лота
Кол-во: 396.00000
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