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    Главная / Торги / Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.

    Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577017Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110577017

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    23.08.2021 11:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_открытый_аукцион.docx

    Извещение_открытый_аукцион.doc

    Проект_Договора_купли_продажи_дорожных_плит.doc

    195_21.pdf

    195_21_нет_заявок_Дорожные_плиты__ПРЗ_172_2108_1А_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 08:00 GMT +308.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577017Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.Йошкар-Ола

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110577017Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.Йошкар-Ола

    Дата и время проведения

    16.09.2021 10:0016.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110577017Дата и время проведения Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.Йошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 14:0017.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577017Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.Йошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577017Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по изготовлению дорожных плит для объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технического комплекса по выпуску составных частей изделия» по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, посёлок Луговой, примерно в 270 метрах по направлению на север от ориентира - дом №1 ул. Луговая.

    Начальная цена

    844 826,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    396 м2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.143

    Плиты дорожные железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.61.1

    Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032715/name/6140a4386e52c0.30989026

    14.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032716/name/6140a43c99c087.08009442

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня"

    Кол-во: 396.00000

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