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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110577063
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право поставки товаров по номенклатурной группе: Средства индивидуальной защиты (Костюмы мужские для защиты)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.08.2021 11:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2
Почтовый адрес
625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а
Контактный телефон
+7 3452 28-93-58
Факс
--
Адрес электронной почты
SU_ZAKUPKI@sever04.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ольховская Наталья Анатольевна
Место рассмотрения предложений
В соответствии с Документацией
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств индивидуальной защиты (Костюмы мужские для защиты)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты (Костюмы мужские для защиты)
Начальная цена
1 724 636,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2
625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а
14.12
14.12
Документация лота
Кол-во: 117.00000
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