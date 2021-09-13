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Номер извещения
ГП132901
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Колесо зубчатое №693т (чертеж №010.0796.01.01) для ОПО Колесо зубчатое №694т (чертеж №010.0796.01.02) для ОПО Колесо зубчатое №698т (чертеж №010.0796.02.02) для ОПО Вал-шестерня №697т (чертеж №010.0796.02.01) для ОПО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-85-08
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
lyusinnn@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Люсин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
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Колесо зубчатое №693т (чертеж №010.0796.01.01) для ОПО Колесо зубчатое №694т (чертеж №010.0796.01.02) для ОПО Колесо зубчатое №698т (чертеж №010.0796.02.02) для ОПО Вал-шестерня №697т (чертеж №010.0796.02.01) для ОПО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 16:30 GMT +313.09.2021 16:3013.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132901Дата и время окончания срока приема заявок Колесо зубчатое №693т (чертеж №010.0796.01.01) для ОПО Колесо зубчатое №694т (чертеж №010.0796.01.02) для ОПО Колесо зубчатое №698т (чертеж №010.0796.02.02) для ОПО Вал-шестерня №697т (чертеж №010.0796.02.01) для ОПОКрасноперекопск
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2021 16:3013.09.2021 16:3013.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132901Дата и время вскрытия заявок Колесо зубчатое №693т (чертеж №010.0796.01.01) для ОПО Колесо зубчатое №694т (чертеж №010.0796.01.02) для ОПО Колесо зубчатое №698т (чертеж №010.0796.02.02) для ОПО Вал-шестерня №697т (чертеж №010.0796.02.01) для ОПОКрасноперекопск
Подведение итогов не позднее
13.10.2021 16:0013.10.2021 16:0013.10.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132901Подведение итогов не позднее Колесо зубчатое №693т (чертеж №010.0796.01.01) для ОПО Колесо зубчатое №694т (чертеж №010.0796.01.02) для ОПО Колесо зубчатое №698т (чертеж №010.0796.02.02) для ОПО Вал-шестерня №697т (чертеж №010.0796.02.01) для ОПОКрасноперекопск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202113.10.2021 16:0013.10.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132901Подведение итогов не позднее Колесо зубчатое №693т (чертеж №010.0796.01.01) для ОПО Колесо зубчатое №694т (чертеж №010.0796.01.02) для ОПО Колесо зубчатое №698т (чертеж №010.0796.02.02) для ОПО Вал-шестерня №697т (чертеж №010.0796.02.01) для ОПОКрасноперекопск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Колесо зубчатое №693т (чертеж №010.0796.01.01) для ОПО Колесо зубчатое №694т (чертеж №010.0796.01.02) для ОПО Колесо зубчатое №698т (чертеж №010.0796.02.02) для ОПО Вал-шестерня №697т (чертеж №010.0796.02.01) для ОПО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
29.32.30.390
28.15.2
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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