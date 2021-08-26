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Номер извещения
ГП132900
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Процедура 10 Ростелеком - продажа бу оборудования (Центр_Брянск)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Продажа (торги) б/у абонентского оборудования
Дата публикации
23.08.2021 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,
Почтовый адрес
115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30
Контактный телефон
+7 985 209-13-08
Факс
+49 99998 283 6 доб. 188
Адрес электронной почты
Vadim.Korolev@RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Королёв Вадим Олнгович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа абонентского оборудования бывшего в употреблении
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2021 15:00 GMT +326.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132900Дата и время окончания срока приема заявок Продажа абонентского оборудования бывшего в употребленииМосква
Подведение итогов не позднее
01.09.2021 15:0001.09.2021 15:0001.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132900Подведение итогов не позднее Продажа абонентского оборудования бывшего в употребленииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа абонентского оборудования бывшего в употреблении
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,
115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30
26.2
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 28
Кол-во: 1
Кол-во: 65
Кол-во: 154
Кол-во: 30
Кол-во: 31
Кол-во: 13
Кол-во: 25
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 158
Кол-во: 4
Кол-во: 480
Кол-во: 457
Кол-во: 2623
Кол-во: 822
Кол-во: 319
Кол-во: 989
Кол-во: 6
Кол-во: 11
Кол-во: 1066
Кол-во: 1133
Кол-во: 33
Кол-во: 18
Кол-во: 31
Кол-во: 926
Кол-во: 307
Кол-во: 342
Кол-во: 1100
Кол-во: 2099
Кол-во: 798
Кол-во: 1
Кол-во: 23
Кол-во: 132
Кол-во: 1
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