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    Главная / Торги / Процедура 10 Ростелеком - продажа бу оборудования (Центр_Брянск)

    Процедура 10 Ростелеком - продажа бу оборудования (Центр_Брянск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132900Дата и время окончания срока приема заявок Продажа абонентского оборудования бывшего в употребленииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132900

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Процедура 10 Ростелеком - продажа бу оборудования (Центр_Брянск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Продажа (торги) б/у абонентского оборудования

    Дата публикации

    23.08.2021 11:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1._Центр_Брянск_запасы_б_у_АО_для_площадки.xlsx

    Инструкция_для_Участников__10.doc

    Проект_договора.docx

    ГП132900_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 985 209-13-08

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Vadim.Korolev@RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Королёв Вадим Олнгович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа абонентского оборудования бывшего в употреблении

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2021 15:00 GMT +326.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132900Дата и время окончания срока приема заявок Продажа абонентского оборудования бывшего в употребленииМосква

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2021 15:0001.09.2021 15:0001.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132900Подведение итогов не позднее Продажа абонентского оборудования бывшего в употребленииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 15:0001.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132900Подведение итогов не позднее Продажа абонентского оборудования бывшего в употребленииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа абонентского оборудования бывшего в употреблении

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Классификатор ОКПД2

    26.2

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022494/name/612e5f1988fc31.57181818

    31.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "WiFi-адаптер D-Link DIR-320"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Модем ZTE ZXDSL 931VII, 100Мбит/с, 4xLAN VDSL, IEEE 802.11b/g"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Модем ZyXEL RT-V4L2USBn, 4xLAN 10/100Мбит/с"

    Кол-во: 28

    "Позиция 4"

    "Модем ZyXEL P660"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Модем D-Link DIR-620"

    Кол-во: 65

    "Позиция 6"

    "Модем ZyXEL RT-1W4L1USBn"

    Кол-во: 154

    "Позиция 7"

    "WiFi-адаптер Zyxel Keenetic Lite, IEEE 802.11n, 4 LAN"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Модем ZyXEL Freeport Rev.A VDSL, 4хLAN, 802.11n, до 150Мбит/с"

    Кол-во: 31

    "Позиция 9"

    "Модем ZyXEL RT-V4L1USBn"

    Кол-во: 13

    "Позиция 10"

    "Ресивер IPTV STB Yuxing YX-6916A"

    Кол-во: 25

    "Позиция 11"

    "Ресивер IPTV Motorola VIP1963"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Ресивер IPTV STB-1001S Zyxel"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Приставка IPTV SML-282 Base"

    Кол-во: 158

    "Позиция 14"

    "Ресивер IPTV STB-1001S-00 ZyXEL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Приставка IPTV MAG-250, AV, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB"

    Кол-во: 480

    "Позиция 16"

    "Приставка IPTV Motorola VIP1003"

    Кол-во: 457

    "Позиция 17"

    "Приставка IPTV SML-482 Base"

    Кол-во: 2623

    "Позиция 18"

    "Приставка IPTV HD mini"

    Кол-во: 822

    "Позиция 19"

    "Приставка IPTV RT STB HD"

    Кол-во: 319

    "Позиция 20"

    "Приставка IPTV STB VIP1003G"

    Кол-во: 989

    "Позиция 21"

    "Приставка IP TV HD mini"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Приставка IP TV STB SML-282 BASE"

    Кол-во: 11

    "Позиция 23"

    "Терминал абонентский Huawei Echolife HG8245H"

    Кол-во: 1066

    "Позиция 24"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 1744"

    Кол-во: 1133

    "Позиция 25"

    "Терминал абонентский Huawei HG8245T"

    Кол-во: 33

    "Позиция 26"

    "Терминал абонентский ONT HG8120H"

    Кол-во: 18

    "Позиция 27"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-620"

    Кол-во: 31

    "Позиция 28"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-320/RU"

    Кол-во: 926

    "Позиция 29"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-320"

    Кол-во: 307

    "Позиция 30"

    "Маршрутизатор офисный RT-A1W4L1USBn"

    Кол-во: 342

    "Позиция 31"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1744 v4"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 32"

    "Маршрутизатор офисный FTTB ZXHN H118N"

    Кол-во: 2099

    "Позиция 33"

    "Маршрутизатор ZTE FTTB ZXHN H118N"

    Кол-во: 798

    "Позиция 34"

    "Модем VDSL ZyXEL P870HW-51A v2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Модем VDSL KEENETIC Lite Zyxel"

    Кол-во: 23

    "Позиция 36"

    "Модем VDSL ZTE ZXDSL 931W, 100Мбит/с, 4xLAN VDSL, IEEE 802.11b/g"

    Кол-во: 132

    "Позиция 37"

    "Модем VDSL2 ZyXEL P871M"

    Кол-во: 1

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