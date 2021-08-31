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Номер извещения
32110576952
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №22P10283 - Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ПАО "МОЭК" для нужд ПАО «МОЭК» (2198)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 11:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 441
Факс
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Адрес электронной почты
apotemkin@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потемкин Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КО №22P10283 - Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ПАО "МОЭК" для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.11.202126.11.2021 23:5926.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576952Подведение итогов не позднее КО №22P10283 - Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ПАО "МОЭК" для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №22P10283 - Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ПАО "МОЭК" для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»
Начальная цена
3 478 510,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МОЭК
Все закупки и тендеры ПАО МОЭК
Адрес местонахождения
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
27.3
27.3
Документация лота
Кол-во: 1
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