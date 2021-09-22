Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Основные технические характеристики: Эффективный КПД двигателя 25,6%, в составе ГПА 24,5%/, длина 4742 мм; диаметр 1520 мм; масса двигателя 3500 кг; масса двигателя с контейнером 5000 кг. Основные эксплуатационные характеристики: Двигатель предназначен для привода нагнетателя ГПА-Ц-6,3. Тип и характеристика системы управления для автоматизированного оборудования: САУ ГПА-Ц-6,3. Номинальная мощность: 6300 -125 кВт, мощность на минимальном режиме 4000 кВт. Расход топливного газа: 1844 кг/ч, расход пускового газа 1,8...3,5 кг/ч, расход масла 1,2 кг/ч. Сменность работы, процент загрузки: Работа в составе ГПА Ц-6,3 в соответствии с режимом транспорта газа.