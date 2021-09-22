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Наименование процедуры
Отрытый аукцион в электронной форме на повышение цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: Дигатель К-12СТ заводской номер 81102СТ030, находящегося по адресу: Самарская область, КЦ-1 КС Красноармейская, с. Красноармейское, ул. Чапаева, 203. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Газпром трансгаз Самара».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
КЦ-1 КС Красноармейская, с. Красноармейское, ул. Чапаева, 203.
Номер извещения
ГП132899
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Двигатель НК-12СТ, производство АО «Моторостроитель», заводской номер 81102СТ030, дата изготовления: 31.03.1981 г., дата ввода в эксплуатацию: 18.02.1982 г., наработка 34037 ч.
Начальная цена
7467485.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
747000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 11:39 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2021 18:00
Дата и время проведения
23.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Основные технические характеристики: Эффективный КПД двигателя 25,6%, в составе ГПА 24,5%/, длина 4742 мм; диаметр 1520 мм; масса двигателя 3500 кг; масса двигателя с контейнером 5000 кг. Основные эксплуатационные характеристики: Двигатель предназначен для привода нагнетателя ГПА-Ц-6,3. Тип и характеристика системы управления для автоматизированного оборудования: САУ ГПА-Ц-6,3. Номинальная мощность: 6300 -125 кВт, мощность на минимальном режиме 4000 кВт. Расход топливного газа: 1844 кг/ч, расход пускового газа 1,8...3,5 кг/ч, расход масла 1,2 кг/ч. Сменность работы, процент загрузки: Работа в составе ГПА Ц-6,3 в соответствии с режимом транспорта газа.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
747000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 846 212-38-10
Адрес местонахождения продавца/инициатора
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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