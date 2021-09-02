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    Главная / Торги / Поставка автомобиля специального пассажирского

    Поставка автомобиля специального пассажирского

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576937Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля специального пассажирскогоЙошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110576937

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля специального пассажирского

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 11:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Договор_на_автомобиль.docx

    Документация_СМСП.docx

    Извещение_СМСП.docx

    198_21_вторые_части_Автомобиль_спецпассажирский__ПРЗ_174_2108_1А_.docx

    198_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля специального пассажирского

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576937Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля специального пассажирскогоЙошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля специального пассажирского

    Начальная цена

    1 036 966,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    29.10.22

    Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые

    Классификатор ОКВЭД2

    45.11.39

    Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032573/name/614094d45b6002.35895886

    14.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032572/name/614094ce5e9e72.40178453

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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