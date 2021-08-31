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Номер извещения
32110576914
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению права пользования (лицензии) антивирусного программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.08.2021 11:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65,
Почтовый адрес
350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65
Контактный телефон
2625577
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@kttu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сосновская Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар, ул. Мира, д. 65
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению права пользования (лицензии) антивирусного программного обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению права пользования (лицензии) антивирусного программного обеспечения
Начальная цена
292 608,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП КТТУ
Все закупки и тендеры МУП КТТУ
Адрес местонахождения
350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65,
350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65
58.29.50.000
62.0
Документация лота
Кол-во: 320.00000
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