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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению права пользования (лицензии) антивирусного программного обеспечения

    Оказание услуг по предоставлению права пользования (лицензии) антивирусного программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576914Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению права пользования (лицензии) антивирусного программного обеспеченияг. Краснодар, ул. Мира, д. 65Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110576914

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению права пользования (лицензии) антивирусного программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 11:30

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Антивирус_2021.zip

    Протокол_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры МУП КТТУ

    Юридический адрес

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65

    Контактный телефон

    2625577

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@kttu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сосновская Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Краснодар, ул. Мира, д. 65

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению права пользования (лицензии) антивирусного программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576914Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению права пользования (лицензии) антивирусного программного обеспеченияг. Краснодар, ул. Мира, д. 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению права пользования (лицензии) антивирусного программного обеспечения

    Начальная цена

    292 608,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП КТТУ
    Все закупки и тендеры МУП КТТУ

    Адрес местонахождения

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65,

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    62.0

    Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024955/name/61320a87ec55e3.41886498

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги"

    Кол-во: 320.00000

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