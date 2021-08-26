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    Главная / Торги / Закупка НКУ (шкафы управления насосами, задвижками)

    Закупка НКУ (шкафы управления насосами, задвижками)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002847Дата и время окончания срока приема заявок Закупка НКУ (шкафы управления насосами, задвижками)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002847

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка НКУ (шкафы управления насосами, задвижками)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 11:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП .xlsx

    ТЗ.zip

    03_Договор.zip

    02_Анонс_Isource.docx

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    АП002847_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка НКУ (шкафы управления насосами, задвижками)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2021 10:00 GMT +326.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002847Дата и время окончания срока приема заявок Закупка НКУ (шкафы управления насосами, задвижками)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 11:1127.09.2021 11:1127.09.2021 11:11Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002847Подведение итогов не позднее Закупка НКУ (шкафы управления насосами, задвижками)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 11:1127.09.2021 11:11Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002847Подведение итогов не позднее Закупка НКУ (шкафы управления насосами, задвижками)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка НКУ (шкафы управления насосами, задвижками)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, г.Стерлитамак, ул.ЭлеваторнаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031614/name/613f66cfd014c0.90590650

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф управления задвижками 16шт., ШУЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шкаф управления насосами ШУОБ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шкаф трехфазный ШУОБ-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Главный распределительный щит ГРЩ"

    Кол-во: 1

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