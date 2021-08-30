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    Главная / Торги / Т001139_Закупка ПО (Microsoft, Adobe)

    Т001139_Закупка ПО (Microsoft, Adobe)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 18:0030.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132893Дата и время окончания срока приема заявок Т001139_Закупка ПО (Microsoft, Adobe)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132893

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т001139_Закупка ПО (Microsoft, Adobe)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 11:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП132893_second_parts_protocol.rtf

    Приложение_3_Форма_коммерческого_предложения.docx

    Извещение___Т001139.docx

    Приложение_2_Форма_технического_предложения.docx

    Приложение_4_Cписок_документов.docx

    ТЗ_Т001139.docx

    Форма_учетной_карточки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Почтовый адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    acheblykov@gpm-partner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеблыков Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Т001139_Закупка ПО (Microsoft, Adobe)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 18:00 GMT +330.08.2021 18:0030.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132893Дата и время окончания срока приема заявок Т001139_Закупка ПО (Microsoft, Adobe)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2021 18:0030.08.2021 18:0030.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132893Дата и время вскрытия заявок Т001139_Закупка ПО (Microsoft, Adobe)Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 15:0020.09.2021 15:0020.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132893Подведение итогов не позднее Т001139_Закупка ПО (Microsoft, Adobe)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 15:0020.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132893Подведение итогов не позднее Т001139_Закупка ПО (Microsoft, Adobe)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Т001139_Закупка ПО (Microsoft, Adobe)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    58.29.13.000

    Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе

    58.29.12.000

    Обеспечение программное сетевое на электронном носителе

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031069/name/613f0cb7f29fc5.91885426

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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