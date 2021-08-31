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Номер извещения
32110576839
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №6679 - Подготовка к проведению экспертизы промышленной безопасности емкостей серной кислоты и едкого натра (очистка и утилизация шлама) на ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25-филиалах ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P200740)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 11:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 499
Факс
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Адрес электронной почты
ebalabai@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балабай Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
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КО №6679 - Подготовка к проведению экспертизы промышленной безопасности емкостей серной кислоты и едкого натра (очистка и утилизация шлама) на ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25-филиалах ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P200740)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
08.10.202108.10.2021 23:5908.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576839Подведение итогов не позднее КО №6679 - Подготовка к проведению экспертизы промышленной безопасности емкостей серной кислоты и едкого натра (очистка и утилизация шлама) на ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25-филиалах ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P200740)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №6679 - Подготовка к проведению экспертизы промышленной безопасности емкостей серной кислоты и едкого натра (очистка и утилизация шлама) на ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25-филиалах ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P200740)
Начальная цена
9 647 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Мосэнерго
Все закупки и тендеры ПАО Мосэнерго
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3
71.20
71.2
Документация лота
Кол-во: 1
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