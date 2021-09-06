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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ КАРТРИДЖЕЙ

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ КАРТРИДЖЕЙ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 06:5906.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576864Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджейТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110576864

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ КАРТРИДЖЕЙ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 11:19

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Форма_11_GT0000506.xlsx

    Форма_3_GT0000506.xlsx

    Проект_договора_GT0000506.doc

    Документация_GT0000506_ред._1.docx

    Техническое_задание_GT0000506_ред._1.xlsx

    Извещение_GT0000506_ред._1.docx

    Протокол_рассмотрения_3_частей_32110576864.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22 литера А

    Почтовый адрес

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 163

    Контактный телефон

    +7 3452 28-91-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GOZD@sever04.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойлова Наталия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 09:0014.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576864Подведение итогов не позднее Поставка картриджейТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей

    Начальная цена

    1 339 282,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22 литера А

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 163

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.120

    Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032091/name/6140537f6ea545.92445042

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 3"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 60.00000

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