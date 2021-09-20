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    Главная / Торги / Оказание услуг по капитальному ремонту автотранспорта для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Оказание услуг по капитальному ремонту автотранспорта для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 09:5920.09.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576837Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по технической эксплуатацииТверьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110576837

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по капитальному ремонту автотранспорта для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 11:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_1958.doc

    ДОК_1958.doc

    Итоговый_протокол_1958.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Юридический адрес

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    Почтовый адрес

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Контактный телефон

    +7 4822 52-65-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    naumova@togas.tvcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумова Татьяна Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по технической эксплуатации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 09:59 GMT +320.09.2021 09:5920.09.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576837Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по технической эксплуатацииТверь

    Дата и время вскрытия заявок

    20.09.2021 10:0020.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110576837Дата и время вскрытия заявок Услуги по технической эксплуатацииТверь

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2021 17:0022.09.2021 17:0022.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576837Подведение итогов не позднее Услуги по технической эксплуатацииТверь

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 17:0022.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576837Подведение итогов не позднее Услуги по технической эксплуатацииТверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по технической эксплуатации

    Начальная цена

    628 620,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Адрес местонахождения

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1039574/name/614b2f1eed1933.24290788

    22.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт"

    Кол-во: 1.00000

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