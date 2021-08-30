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    Главная / Торги / 1524/23.08.21/КО/Э Поставка клея

    1524/23.08.21/КО/Э Поставка клея

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 15:3030.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132889Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клеяСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132889

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1524/23.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1524/23.08.21/КО/Э Поставка клея

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    23.08.2021 11:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.rar

    Протокол____Вн_074_01_7206__от_10.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка клея

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 15:30 GMT +330.08.2021 15:3030.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132889Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клеяСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 07:0031.08.2021 07:0031.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132889Дата и время вскрытия заявок Поставка клеяСалават

    Подведение итогов не позднее

    12.10.2021 12:3012.10.2021 12:3012.10.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132889Подведение итогов не позднее Поставка клеяСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.10.202112.10.2021 12:3012.10.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132889Подведение итогов не позднее Поставка клеяСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клея

    Начальная цена

    84 873,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    20.52.10

    Клеи

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030482/name/613b5c886e2798.19741706

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка клея"

    Кол-во:

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