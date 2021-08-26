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Номер извещения
АП002846
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка охранно-пожарной сигнализации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 926 140-24-99
Факс
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Адрес электронной почты
m.maksimova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка охранно-пожарной сигнализации (№1593)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2021 13:00 GMT +326.08.2021 13:0026.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002846Дата и время окончания срока приема заявок Закупка охранно-пожарной сигнализации (№1593)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 11:0010.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002846Подведение итогов не позднее Закупка охранно-пожарной сигнализации (№1593)Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка охранно-пожарной сигнализации (№1593)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ВалдайРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
26.30.50.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 205
Кол-во: 150
Кол-во: 40
Кол-во: 200
Кол-во: 127
Кол-во: 7
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
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