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    Главная / Торги / Отбор организации для нужд Филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Соль-Илецк на поставку товаров: запчасти для автотранспорта.

    Отбор организации для нужд Филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Соль-Илецк на поставку товаров: запчасти для автотранспорта.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 06:5931.08.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576800Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автозапчастей для автотранспортаОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110576800

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    341-т/2021

    Наименование закупки

    Отбор организации для нужд Филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Соль-Илецк на поставку товаров: запчасти для автотранспорта.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 11:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет_НЦМ___на_поставку_запасных_частей.xlsx

    05_Проект_договора_поставки_товаров__по_заявкам_.doc

    ТЗ_на_поставку_запасных_частей.xlsx

    01_Извещение_МИ.pdf

    02_Документация_МИ.DOCX

    04_Техническое_предложение__форма_1.2_.xlsx

    03_Форма_1.1._приложение_к_Форме_1___КП.xlsx

    06_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Итоговый_протокол_МИ_341_т_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-53

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011112@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ревтов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автозапчастей для автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576800Подведение итогов не позднее Поставка автозапчастей для автотранспортаОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для автотранспорта

    Начальная цена

    238 428,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32.1

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025565/name/6135d4ce0f1682.89452995

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах"

    Кол-во: 1.00000

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