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Номер извещения
32110576789
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №674/КО - Проектные и изыскательские работы по строительству тепловой сети от ТК 164 до МКДОУ детский сад №3 пгт. Вахруши и техническому перевооружению теплотрассы п. Вичевщина, Кировская область для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 515
Факс
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Адрес электронной почты
abeliaev@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляев Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
-
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КО №674/КО - Проектные и изыскательские работы по строительству тепловой сети от ТК 164 до МКДОУ детский сад №3 пгт. Вахруши и техническому перевооружению теплотрассы п. Вичевщина, Кировская область для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576789Подведение итогов не позднее КО №674/КО - Проектные и изыскательские работы по строительству тепловой сети от ТК 164 до МКДОУ детский сад №3 пгт. Вахруши и техническому перевооружению теплотрассы п. Вичевщина, Кировская область для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №674/КО - Проектные и изыскательские работы по строительству тепловой сети от ТК 164 до МКДОУ детский сад №3 пгт. Вахруши и техническому перевооружению теплотрассы п. Вичевщина, Кировская область для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»
Начальная цена
1 167 010,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром теплоэнерго Киров
Все закупки и тендеры Газпром теплоэнерго Киров
Адрес местонахождения
610035, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Воровского, 78А оф 609
74.9
74.90
Документация лота
Кол-во: 1
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