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Номер извещения
ГП132905
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 1 сорт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, территория Агрохим, стр.58
Почтовый адрес
141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Заводская, 2 а/я1603
Контактный телефон
+49 5745 013 71 доб. 029
Факс
Адрес электронной почты
irina.zhdanova@profholod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жданова Ирина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Щелково
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Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 (1 сорт)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 11:30 GMT +330.08.2021 11:3030.08.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132905Дата и время окончания срока приема заявок Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 (1 сорт)Щелково
Подведение итогов не позднее
01.09.2021 23:5901.09.2021 23:5901.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132905Подведение итогов не позднее Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 (1 сорт)Щелково
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 (1 сорт)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 (1 сорт) , 1 160 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.2 корп 80Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «ПрофХолод»
Все закупки и тендеры ООО «ПрофХолод»
Адрес местонахождения
141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, территория Агрохим, стр.58
141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Заводская, 2 а/я1603
16.10.10.110
16.10.10.119
Документация лота
Кол-во: 1160
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