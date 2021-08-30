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    Главная / Торги / Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 1 сорт

    Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 1 сорт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 11:3030.08.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132905Дата и время окончания срока приема заявок Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 (1 сорт)ЩелковоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132905

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1

    Наименование закупки

    Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 1 сорт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 11:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»
    Все закупки и тендеры ООО «ПрофХолод»

    Юридический адрес

    141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, территория Агрохим, стр.58

    Почтовый адрес

    141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Заводская, 2 а/я1603

    Контактный телефон

    +49 5745 013 71 доб. 029

    Факс

    Адрес электронной почты

    irina.zhdanova@profholod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жданова Ирина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Щелково

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 (1 сорт)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 11:30 GMT +330.08.2021 11:3030.08.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132905Дата и время окончания срока приема заявок Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 (1 сорт)Щелково

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2021 23:5901.09.2021 23:5901.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132905Подведение итогов не позднее Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 (1 сорт)Щелково

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 23:5901.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132905Подведение итогов не позднее Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 (1 сорт)Щелково

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 (1 сорт)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 (1 сорт) , 1 160 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.2 корп 80Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки в течении 3-х рабочих дней с момента подтверждения заказа.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «ПрофХолод»
    Все закупки и тендеры ООО «ПрофХолод»

    Адрес местонахождения

    141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, территория Агрохим, стр.58

    141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Заводская, 2 а/я1603

    Классификатор ОКПД2

    16.10.10.110

    Пиломатериалы хвойных пород

    16.10.10.119

    Пиломатериалы из прочих хвойных пород

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ГОСТ8486-86

    23.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска обрезная 30х150х6000, ГОСТ8486-86 (1 сорт)"

    Кол-во: 1160

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