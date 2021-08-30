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    Главная / Торги / Т001137_Закупка модулей Cisco

    Т001137_Закупка модулей Cisco

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 18:0030.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132892Дата и время окончания срока приема заявок Т001137_Закупка модулей CiscoМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132892

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т001137_Закупка модулей Cisco

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 11:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение___Т001137.docx

    Приложение_2_Форма_технического_предложения.docx

    Приложение_3_Форма_коммерческого_предложения.docx

    Приложение_4_Cписок_документов.docx

    ТЗ_Т001137.docx

    Форма_учетной_карточки.docx

    ГП132892_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Почтовый адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    acheblykov@gpm-partner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеблыков Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Т001137_Закупка модулей Cisco

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 18:00 GMT +330.08.2021 18:0030.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132892Дата и время окончания срока приема заявок Т001137_Закупка модулей CiscoМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2021 18:0030.08.2021 18:0030.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132892Дата и время вскрытия заявок Т001137_Закупка модулей CiscoМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 15:0020.09.2021 15:0020.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132892Подведение итогов не позднее Т001137_Закупка модулей CiscoМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 15:0020.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132892Подведение итогов не позднее Т001137_Закупка модулей CiscoМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Т001137_Закупка модулей Cisco

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031061/name/613f0b7fe79ba1.37886949

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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