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Номер извещения
ГП132894
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
23.08.2021 11:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,
Почтовый адрес
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ
Контактный телефон
+7 343 336-67-97
Факс
+7 343 336-67-80
Адрес электронной почты
e.polyakova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 13:00 GMT +303.09.2021 13:0003.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132894Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 07:0006.09.2021 07:0006.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132894Дата и время вскрытия заявок Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.09.202117.09.2021 09:0017.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132894Подведение итогов не позднее Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Тех.заданием №14 от 11.08.2021
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, Площадь 1-й ПятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ
42.12.20.150
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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