Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП132894 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЖТ-55

Все закупки и тендеры ПЖТ-55 Юридический адрес 620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ, Почтовый адрес 620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ Контактный телефон +7 343 336-67-97 Факс +7 343 336-67-80 Адрес электронной почты e.polyakova@uralmash.ru Ф.И.О. контактного лица Полякова Елена Владимировна Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

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