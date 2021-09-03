Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).

    Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 13:0003.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132894Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132894

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.08.2021 11:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СЗ_ПЖТ_21_18481_Извещение_о_проведении_закупки.pdf

    СЗ_ПЖТ_21_18475_от_11.08.2021_Техзадание___14.pdf

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Справка_об_опыте_работы.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЖТ-55
    Все закупки и тендеры ПЖТ-55

    Юридический адрес

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    Почтовый адрес

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-97

    Факс

    +7 343 336-67-80

    Адрес электронной почты

    e.polyakova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 13:00 GMT +303.09.2021 13:0003.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132894Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 07:0006.09.2021 07:0006.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132894Дата и время вскрытия заявок Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 09:0017.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132894Подведение итогов не позднее Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Тех.заданием №14 от 11.08.2021

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, Площадь 1-й ПятилеткиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту оказания услуг, в течение 609(шестидесяти) календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЖТ-55
    Все закупки и тендеры ПЖТ-55

    Адрес местонахождения

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ

    Классификатор ОКПД2

    42.12.20.150

    Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по текущему содержанию, ремонту стрелочных переводов и железнодорожных путей необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод" (СЗ ПЖТ/21-18475 _Техническое задание №14 от 11.08.2021)."

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ИКС-ФОКИНО
    Попозиционная № 32211050707
    Оказание услуг по текущему содержанию железнодорожных подъездных путей необщего пользования ООО «ИКС Фокино» в г. Фокино
    Оказание услуг по текущему содержанию железнодорожных подъездных путей необщего пользования...
    588990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:59(GMT+03:00)
    652 917
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить