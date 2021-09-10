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Номер извещения
32110576875
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности портальных кранов и проверке крановых путей ООО "Порт Мечел - Темрюк" в 2021 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.08.2021 11:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 989 197-27-83
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
port.temryuk@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Суворова Вероника Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности портальных кранов и поверке крановых путей ООО "Порт Мечел - Темрюк" в 2021 году.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности портальных кранов и поверке крановых путей ООО "Порт Мечел - Темрюк" в 2021 году.
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно п. 1.4 - 1.6, 2. Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Темрюк, порт "Темрюк", ООО "Порт Мечел - Темрюк"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
71.20
71.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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