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Наименование процедуры
3134 станок токарный по металлу GH-1440W-3 с УЦИ, зона обработки 355х1015 мм, 380 В, GH-1440W-3 DROT
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Номер извещения
ГП132882
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
3134 станок токарный по металлу GH-1440W-3 с УЦИ, зона обработки 355х1015 мм, 380 В, GH-1440W-3 DROT
Начальная цена
219600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 10:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.12.2021 12:00
Дата и время проведения
02.12.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
согласно тз
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 622-12-80 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
otpr@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 622-12-80 доб. 6741
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
по наивысшей цене
Требования, предъявляемые к Участнику
нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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