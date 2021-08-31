Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 182-2021 на поставку товаров по номенклатурной группе: Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения (Плиты газовые бытовые) для нужд АО "Газпром газораспределение Брянск"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110576628 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 182-2021 на поставку товаров по номенклатурной группе: Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения (Плиты газовые бытовые) для нужд АО "Газпром газораспределение Брянск" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Юридический адрес 241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54, Почтовый адрес 241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54 Контактный телефон +7 4832 58-99-31 Факс +7 4832 58-99-31 Адрес электронной почты kovalevavs@gro32.ru Ф.И.О. контактного лица КОВАЛЕВА ВИОЛЕТТА СЕРГЕЕВНА Место рассмотрения предложений Брянск Закупки и тендеры Брянская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru