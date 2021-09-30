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    Главная / Торги / Реализация основных средств (оборудование, станки)

    Реализация основных средств (оборудование, станки)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2021 12:3030.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132895Дата и время окончания срока приема заявок Реализация основных средств (оборудование, станки)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132895

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация основных средств (оборудование, станки)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 11:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Станки_23.08.2021.7z

    Перечень_основных_средств__АО_Свердловский_ПРМЗ_Ремпутьм___23.08.2021.doc

    ОБЯЗАТЕЛЬНО_ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ____Анкета_участника_закупки.docx

    ГП132895_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ПУТЕВОЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2

    Почтовый адрес

    620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2

    Контактный телефон

    +7 343 358-59-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    MaksimovaEA@rpm-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Елена Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация основных средств (оборудование, станки)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2021 12:30 GMT +330.09.2021 12:3030.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132895Дата и время окончания срока приема заявок Реализация основных средств (оборудование, станки)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2021 08:0001.10.2021 08:0001.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132895Подведение итогов не позднее Реализация основных средств (оборудование, станки)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 08:0001.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132895Подведение итогов не позднее Реализация основных средств (оборудование, станки)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация основных средств (оборудование, станки)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2

    Классификатор ОКПД2

    30.20

    Локомотивы железнодорожные и подвижной состав

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1053361/name/616039f8d56678.94039397

    08.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вертикально-сверлильный 2А135"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Токарно-винторезный 16К20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Станок координатно расточной 2440 СФ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Станок круглошлифовальный 3 У 12 У Ф10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Станок токарный МТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Регулятор мощности дуги н/д"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Вытяжная система от точильно-шлифовального станка П-36 АПР-1600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Пылеуловитель П-36"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Кран на гусенечном ходу РДК 25-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Токарно-винторезный ТС-75"

    Кол-во: 1

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