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Номер извещения
ГП132895
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация основных средств (оборудование, станки)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 11:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2
Почтовый адрес
620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2
Контактный телефон
+7 343 358-59-77
Факс
Адрес электронной почты
MaksimovaEA@rpm-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Елена Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация основных средств (оборудование, станки)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2021 12:30 GMT +330.09.2021 12:3030.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132895Дата и время окончания срока приема заявок Реализация основных средств (оборудование, станки)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.10.2021 08:0001.10.2021 08:0001.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132895Подведение итогов не позднее Реализация основных средств (оборудование, станки)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация основных средств (оборудование, станки)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
Все закупки и тендеры АО СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
Адрес местонахождения
620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тагильская, 2
30.20
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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