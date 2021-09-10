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Номер извещения
ГП144030
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор подрядчика на выполнение работ по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 07:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-02-95
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Ivanova.Nadezhda@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Надежда Александровна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Работы по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 08:00 GMT +310.09.2021 08:0010.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144030Дата и время окончания срока приема заявок Работы по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ»Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2021 08:0010.09.2021 08:0010.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144030Дата и время вскрытия заявок Работы по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ»Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 12:3030.11.2021 12:3030.11.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144030Подведение итогов не позднее Работы по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ»Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.202130.11.2021 12:3030.11.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144030Подведение итогов не позднее Работы по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ»Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием, проектной документаций (137юр/2021-П.ПЗ) и рабочей документацией (137юр/2021-Р.ОО)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, Юрхаровское НГКМ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
26.30.50.119
Документация лота
Кол-во: 1
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