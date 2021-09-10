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    Главная / Торги / Выбор подрядчика на выполнение работ по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ».

    Выбор подрядчика на выполнение работ по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 08:0010.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144030Дата и время окончания срока приема заявок Работы по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ»Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144030

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЮНГ-21-042

    Наименование закупки

    Выбор подрядчика на выполнение работ по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 07:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоги.docx

    Изменение в ТЗ касательно сроков выполнения работ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-02-95

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Ivanova.Nadezhda@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Надежда Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 08:00 GMT +310.09.2021 08:0010.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144030Дата и время окончания срока приема заявок Работы по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ»Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 08:0010.09.2021 08:0010.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144030Дата и время вскрытия заявок Работы по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ»Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2021 12:3030.11.2021 12:3030.11.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144030Подведение итогов не позднее Работы по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ»Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.202130.11.2021 12:3030.11.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144030Подведение итогов не позднее Работы по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ»Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием, проектной документаций (137юр/2021-П.ПЗ) и рабочей документацией (137юр/2021-Р.ОО)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, Юрхаровское НГКМ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии со ст. 4 проекта Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.119

    Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117872/name/61c1c6cc6ff646.78598351

    21.12.2021

    Актуальная (верная РД ) от 30.08.2021

    11.11.2021

    Техническое задание 21-042

    11.11.2021

    Проектная документация

    11.11.2021

    Форма Заявки на участие

    11.11.2021

    Справочник укрупненных видов СМР

    11.11.2021

    Ведомость объемов работ (актуальная) от 31.08.2021

    11.11.2021

    Прил. 5 Проекта Договора

    11.11.2021

    Конкурсная документация

    11.11.2021

    Проект_Договора_для_ЭТП_ГПБ_21_042.rar

    11.11.2021

    Изменение в ТЗ касательно сроков выполнения работ

    11.11.2021

    Таблица формирования расценок

    11.11.2021

    Условия и порядок проведения Конкурсных торгов

    11.11.2021

    Объявление об открытии Конкурсных торгов

    11.11.2021

    Приложение № 2 Протокол поставки подрядчика

    11.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по техническому перевооружению Объекта: «Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НГКМ""

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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