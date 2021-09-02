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Номер извещения
32110576553
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
23.08.2021 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
m.demchishina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демчишина Мария Михайловна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 12:00 GMT +302.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576553Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 12:0002.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110576553Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2Краснодар
Подведение итогов не позднее
23.10.2021 12:0023.10.2021 12:0023.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576553Подведение итогов не позднее Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2Краснодар
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
23.10.202123.10.2021 12:0023.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576553Подведение итогов не позднее Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2
Начальная цена
3 830 130,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
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Документация лота
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