Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2

    Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576553Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2КраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110576553

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    23.08.2021 10:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Торгово_закупочная_документация.zip

    Вопрос___3_Чистка_прием._отд.__ОСК_2.docx.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    m.demchishina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демчишина Мария Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 12:00 GMT +302.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576553Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 12:0002.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110576553Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    23.10.2021 12:0023.10.2021 12:0023.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576553Подведение итогов не позднее Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2Краснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    23.10.202123.10.2021 12:0023.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576553Подведение итогов не позднее Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2

    Начальная цена

    3 830 130,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    37

    Услуги по водоотведению; шлам сточных вод

    Классификатор ОКВЭД2

    37

    Сбор и обработка сточных вод

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029159/name/6139fa87efb273.53615163

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по чистке отстойника грабельного отделения на отм. – 14.350 в осях А/0-Б,1-4 по адресу ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПОТОК-БИО ИНЖИНИРИНГ
    Запрос предложений № ГП128581
    Оказание услуг по сертификации оборудования для водоснабжения и водоотведения, в связи с окончанием срока действия сертификатов
    Оказание услуг по сертификации оборудования для водоснабжения и водоотведения, в связи с...
    471730
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.04.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    АО ЛЗЭП
    Запрос предложений № ГП127670
    Определение подрядчика по выполнению работ "Объединение выпусков сточных вод №4 и №6, принадлежащих АО "ЛЗЭП""
    Определение подрядчика по выполнению работ "Объединение выпусков сточных вод №4 и №6,...
    458564
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.04.2021 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить