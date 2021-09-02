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    Главная / Торги / Поставка бензинового генератора

    Поставка бензинового генератора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:5902.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензинового генератора Caiman Leader 12500Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110576541

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бензинового генератора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 10:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_GA0001422.docx

    Извещение_GA0001422.doc

    Приложение_1___Проект_договора___GA0001422.docx

    Приложение_2_Техническая_часть___GA0001422.docx

    Приложение_3___Методика_оценки_заявок___GA0001422.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП___GA0001422.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП___GA0001422.xlsx

    Протокол_итоги_GA1422.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА

    Юридический адрес

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145,

    Почтовый адрес

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145

    Контактный телефон

    +7 8362 72-06-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@marigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бастраков Алексей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бензинового генератора Caiman Leader 12500

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576541Подведение итогов не позднее Поставка бензинового генератора Caiman Leader 12500Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бензинового генератора Caiman Leader 12500

    Начальная цена

    226 116,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА

    Адрес местонахождения

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145,

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025485/name/6135c53d042eb3.07787495

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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