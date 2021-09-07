ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА оказание услуги «Утилизация отходов бурения» (10914) для ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2024гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП002845 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0065123-370-2021 Наименование закупки ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА оказание услуги «Утилизация отходов бурения» (10914) для ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2024гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ Юридический адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Почтовый адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Думанская Екатерина Петровна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание комплекса услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов бурения для нужд проекта «Уренгой» на 2021-2024гг. на Урен Дата и время окончания срока приема заявок 07.09.2021 14:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП002845 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов бурения для нужд проекта «Уренгой» на 2021-2024гг. на Урен Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Оказание комплекса услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов бурения для нужд проекта «Уренгой» на 2021-2024гг. на Урен Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт