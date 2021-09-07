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Номер извещения
АП002845
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА оказание услуги «Утилизация отходов бурения» (10914) для ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2024гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Думанская Екатерина Петровна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплекса услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов бурения для нужд проекта «Уренгой» на 2021-2024гг. на Урен
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 14:00 GMT +307.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002845Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов бурения для нужд проекта «Уренгой» на 2021-2024гг. на УренТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание комплекса услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов бурения для нужд проекта «Уренгой» на 2021-2024гг. на Урен
Официальный сайт, на котором размещена документация
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