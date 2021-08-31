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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту помещений второго этажа в осях 4-11/Б-В, корпуса №3, цех №014.

    Выполнение работ по ремонту помещений второго этажа в осях 4-11/Б-В, корпуса №3, цех №014.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 06:0031.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576527Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту помещений второго этажа в осях 4-11/Б-В, корпуса №3, цех №014.ЕКАТЕРИНБУРГПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110576527

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту помещений второго этажа в осях 4-11/Б-В, корпуса №3, цех №014.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 10:09

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__2_Локальный_сметный_расчет.xls

    Выпол._работ_по_рем._пом._2_эт._в_осях_4_11_к_3_ц.14_НМЦ_2967855.doc

    Обоснование_начальной_максимальной_цены_закупки.xlsx

    Протокол_32110576527_01.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Юридический адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Почтовый адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Контактный телефон

    +7 343 375-83-25

    Факс

    +7 343 375-83-25

    Адрес электронной почты

    100-bez@vektor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Григорий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    ЕКАТЕРИНБУРГ

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту помещений второго этажа в осях 4-11/Б-В, корпуса №3, цех №014.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576527Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту помещений второго этажа в осях 4-11/Б-В, корпуса №3, цех №014.ЕКАТЕРИНБУРГ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту помещений второго этажа в осях 4-11/Б-В, корпуса №3, цех №014.

    Начальная цена

    2 967 855,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно договору и приложениям к договору.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 28.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки и порядок оплаты: оплата за выполненные работы производится Заказчиком после выполнения всего объема работ предусмотренного договором на основании счета Подрядчика в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и предъявления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: начало работ – не позднее трёх дней после подписания договора и получения необходимых документов; окончание работ – три календарных месяца с момента подписания договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УПП ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Адрес местонахождения

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Классификатор ОКПД2

    43.3

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Классификатор ОКВЭД2

    43.3

    Работы строительные отделочные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024366/name/6131a027d11891.24832504

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные отделочные"

    Кол-во:

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