Выполнение работ по ремонту помещений второго этажа в осях 4-11/Б-В, корпуса №3, цех №014.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки и порядок оплаты: оплата за выполненные работы производится Заказчиком после выполнения всего объема работ предусмотренного договором на основании счета Подрядчика в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и предъявления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: начало работ – не позднее трёх дней после подписания договора и получения необходимых документов; окончание работ – три календарных месяца с момента подписания договора.