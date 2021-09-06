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    Главная / Торги / 117/23.08.21/ППЖТ/КО/Э Поставка металлопроката

    117/23.08.21/ППЖТ/КО/Э Поставка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 15:3006.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132871Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132871

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    117/23.08.21/ППЖТ/КО/Э

    Наименование закупки

    117/23.08.21/ППЖТ/КО/Э Поставка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    23.08.2021 10:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    продление_1.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Протокол____Вн_074_01_7677__от_29.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 15:30 GMT +306.09.2021 15:3006.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132871Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 07:0007.09.2021 07:0007.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132871Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопрокатаСалават

    Подведение итогов не позднее

    19.10.2021 12:3019.10.2021 12:3019.10.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132871Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.10.202119.10.2021 12:3019.10.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132871Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    576 951,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1045936/name/61557d761cbe65.41063011

    30.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка металлопроката"

    Кол-во:

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