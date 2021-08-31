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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110576668
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка СИЗ (ботинки кожаные)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
23.08.2021 10:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41
Почтовый адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41
Контактный телефон
+7 8452 57-06-14
Факс
--
Адрес электронной почты
f0640713@sargc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионова Наталия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка СИЗ (ботинки кожаные)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка СИЗ (ботинки кожаные)
Начальная цена
190 006,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Саратов
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Саратов
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41
15.20
15.20
Документация лота
Кол-во: 114.00000
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