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    Главная / Торги / Закупка кабин машиниста для экскаваторов ЭКГ-18Р и ЭКГ-20К (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).

    Закупка кабин машиниста для экскаваторов ЭКГ-18Р и ЭКГ-20К (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132874Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабины машиниста для экскаваторов ЭКГ-18Р и ЭКГ-20ККолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132874

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабин машиниста для экскаваторов ЭКГ-18Р и ЭКГ-20К (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 10:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    ТЗ_на_кабину_ЭКГ_18Р.pdf

    ТЗ_на_кабину_ЭКГ_20К.pdf

    Прил_В__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    ГП132874_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 241

    Факс

    Адрес электронной почты

    sergei.belov@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабины машиниста для экскаваторов ЭКГ-18Р и ЭКГ-20К

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 09:00 GMT +313.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132874Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабины машиниста для экскаваторов ЭКГ-18Р и ЭКГ-20ККолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 09:0013.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132874Дата и время вскрытия заявок Закупка кабины машиниста для экскаваторов ЭКГ-18Р и ЭКГ-20ККолпино

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 12:0015.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132874Подведение итогов не позднее Закупка кабины машиниста для экскаваторов ЭКГ-18Р и ЭКГ-20ККолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132874Подведение итогов не позднее Закупка кабины машиниста для экскаваторов ЭКГ-18Р и ЭКГ-20ККолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабины машиниста для экскаваторов ЭКГ-18Р и ЭКГ-20К

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.92.27.114

    Экскаваторы карьерные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92.3

    Производство прочих машин для выемки грунта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1050367/name/615d33a37465f7.37076745

    06.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабыны для экскаваторов ЭКГ-18Р и ЭКГ-20К"

    Кол-во: 8

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    1
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