Закупка кабин машиниста для экскаваторов ЭКГ-18Р и ЭКГ-20К (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП132874 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка кабин машиниста для экскаваторов ЭКГ-18Р и ЭКГ-20К (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 126 47-06093 доб. 241 Факс Адрес электронной почты sergei.belov@iz-kartex.com Ф.И.О. контактного лица Белов Сергей Алексеевич Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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