Оказание услуг по курьерской доставке, экспресс доставка по РФ и за ее пределы для нужд компании ООО «Автоматика-сервис»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП002843 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0076335-406-2021 Наименование закупки Оказание услуг по курьерской доставке, экспресс доставка по РФ и за ее пределы для нужд компании ООО «Автоматика-сервис» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОМАТИКА-СЕРВИС

Все закупки и тендеры АВТОМАТИКА-СЕРВИС Юридический адрес 644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1 Почтовый адрес 644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, а/я 204, а/я 204 Контактный телефон +7 3812 27-77-27 доб. 76864 Адрес электронной почты tkp_as@omsk.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Дахно Елена Валерьевна Место рассмотрения предложений Омск Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru