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    Главная / Торги / Поставка пунктов редуцирования газа шкафных

    Поставка пунктов редуцирования газа шкафных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 11:5901.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576442Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГРПШМахачкалаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110576442

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пунктов редуцирования газа шкафных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 09:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2Техническая_часть.doc

    Извещение__1_.doc

    Документация_КО__2___3_.DOCX

    Приложение_1_Проект_договора.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок__2_.docx

    Техническое_предложение.docx

    Форма_1.1___Ценовое_предложение.xlsx

    ПРотокол__024Т_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА

    Юридический адрес

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева, 32

    Почтовый адрес

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева 32, 32

    Контактный телефон

    +7 8722 51-56-67

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki.mahgaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Эминов Мурад Максимович

    Место рассмотрения предложений

    Махачкала

    Закупки и тендеры Республика Дагестан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГРПШ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576442Подведение итогов не позднее Поставка ГРПШМахачкала

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГРПШ

    Начальная цена

    12 490 196,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА

    Адрес местонахождения

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева, 32

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева 32, 32

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024859/name/6131fb7e8a1ce6.22100617

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 20.00000

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