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    Главная / Торги / Комплектующие (запасные части) для железнодорожных грузовых вагонов.

    Комплектующие (запасные части) для железнодорожных грузовых вагонов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 23:0006.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132870Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие (запасные части) для железнодорожных грузовых вагоновЯрославльПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132870

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    7

    Наименование закупки

    Комплектующие (запасные части) для железнодорожных грузовых вагонов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 09:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Комплектующие___запасные_части__для_железнодорожных_грузовых__вагоновЭТП_ГПБ___7.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯРОСЛАВСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЯРОСЛАВСКИЙ ВРЗ РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, 4-Я Пролетарская, 3

    Почтовый адрес

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, 4-Я Пролетарская, 3

    Контактный телефон

    +7 4852 67-35-35

    Факс

    Адрес электронной почты

    ChernyavskiyAV@rpm-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Моричев Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Ярославль

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплектующие (запасные части) для железнодорожных грузовых вагонов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 23:00 GMT +306.09.2021 23:0006.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132870Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие (запасные части) для железнодорожных грузовых вагоновЯрославль

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2021 09:0007.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132870Подведение итогов не позднее Комплектующие (запасные части) для железнодорожных грузовых вагоновЯрославль

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132870Подведение итогов не позднее Комплектующие (запасные части) для железнодорожных грузовых вагоновЯрославль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие (запасные части) для железнодорожных грузовых вагонов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯРОСЛАВСКИЙ ВРЗ РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЯРОСЛАВСКИЙ ВРЗ РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, 4-Я Пролетарская, 3

    Классификатор ОКПД2

    30.20.40.143

    Комплектующие (запасные части) железнодорожных грузовых вагонов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектующие (запасные части)для железнодорожных грузовых вагонов. Перечень позиций находится в прикрепленном документе."

    Кол-во:

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