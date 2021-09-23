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Номер извещения
АП002842
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка резиновых ремней
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
+7 3812 35-49-47
Адрес электронной почты
Koskin.VD@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коськин Вадим Дмитриевич
Место рассмотрения заявок
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка резиновых ремней
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 12:00 GMT +323.09.2021 12:0023.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резиновых ремнейМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка резиновых ремней
Официальный сайт, на котором размещена документация
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