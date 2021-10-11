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    Главная / Торги / Поставка фискальных регистраторов на АЗС сети «Газпромнефть».

    Поставка фискальных регистраторов на АЗС сети «Газпромнефть».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2021 17:0011.10.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002841Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фискальных регистраторов на АЗС сети «Газпромнефть».Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002841

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0078255-319-2021

    Наименование закупки

    Поставка фискальных регистраторов на АЗС сети «Газпромнефть».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР

    Юридический адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 12

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 14

    Контактный телефон

    +7 812 449-07-77 доб. 55997

    Адрес электронной почты

    topol.ni@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тополь Никита Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фискальных регистраторов на АЗС сети «Газпромнефть».

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.202111.10.2021 17:0011.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002841Подведение итогов не позднее Поставка фискальных регистраторов на АЗС сети «Газпромнефть».

    Предмет договора

    Поставка фискальных регистраторов на АЗС сети «Газпромнефть».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 12

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 14

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