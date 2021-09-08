www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110576391
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству и (или) реконструкции подземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения до сети газопотребления объекта, расположенных на территории Ленинградской области, в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.08.2021 09:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,
Почтовый адрес
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4
Контактный телефон
8124054005
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-lenobl.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кириллов Илья Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по строительству и (или) реконструкции подземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения до сети газопотребления объекта, расположенных на территории Ленинградской области, в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 17:0015.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576391Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству и (или) реконструкции подземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения до сети газопотребления объекта, расположенных на территории Ленинградской области, в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству и (или) реконструкции подземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения до сети газопотребления объекта, расположенных на территории Ленинградской области, в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314
Начальная цена
39 720 192,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.