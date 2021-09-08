Выполнение работ по строительству и (или) реконструкции подземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения до сети газопотребления объекта, расположенных на территории Ленинградской области, в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110576391 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по строительству и (или) реконструкции подземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения до сети газопотребления объекта, расположенных на территории Ленинградской области, в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Юридический адрес 188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1, Почтовый адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4 Контактный телефон 8124054005 Факс -- Адрес электронной почты zakupki@gazprom-lenobl.ru Ф.И.О. контактного лица Кириллов Илья Николаевич Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Ленинградская область Ключевые слова:

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