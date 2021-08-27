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    Главная / Торги / поставка комплектацией огней светосигнальной системы для филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск».

    поставка комплектацией огней светосигнальной системы для филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 13:0027.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576400Дата и время окончания срока приема заявок поставка комплектацией огней светосигнальной системы для филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск».СыктывкарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110576400

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка комплектацией огней светосигнальной системы для филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен в электронной форме

    Дата публикации

    23.08.2021 09:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_документация_запроса_котировок_1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМИАВИАТРАНС
    Все закупки и тендеры АО КОМИАВИАТРАНС

    Юридический адрес

    167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 67,

    Почтовый адрес

    ул. Советская, д. 67, Сыктывкар, Республика Коми, 167981

    Контактный телефон

    8212280342

    Факс

    Адрес электронной почты

    kesler_ln@komiaviatrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кеслер Людмила Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Сыктывкар

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектацией огней светосигнальной системы для филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 13:00 GMT +327.08.2021 13:0027.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576400Дата и время окончания срока приема заявок поставка комплектацией огней светосигнальной системы для филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск».Сыктывкар

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2021 13:0027.08.2021 13:0027.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110576400Дата и время вскрытия заявок поставка комплектацией огней светосигнальной системы для филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск».Сыктывкар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.08.202130.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576400Подведение итогов не позднее поставка комплектацией огней светосигнальной системы для филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск».Сыктывкар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектацией огней светосигнальной системы для филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск».

    Начальная цена

    2 313 676,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОМИАВИАТРАНС
    Все закупки и тендеры АО КОМИАВИАТРАНС

    Адрес местонахождения

    167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 67,

    ул. Советская, д. 67, Сыктывкар, Республика Коми, 167981

    Классификатор ОКПД2

    27.90.1

    Оборудование электрическое прочее и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во:

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