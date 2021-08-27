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Номер извещения
32110576400
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка комплектацией огней светосигнальной системы для филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен в электронной форме
Дата публикации
23.08.2021 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
ул. Советская, д. 67, Сыктывкар, Республика Коми, 167981
Контактный телефон
8212280342
Факс
Адрес электронной почты
kesler_ln@komiaviatrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кеслер Людмила Николаевна
Место рассмотрения предложений
Сыктывкар
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектацией огней светосигнальной системы для филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 13:00 GMT +327.08.2021 13:0027.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576400Дата и время окончания срока приема заявок поставка комплектацией огней светосигнальной системы для филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск».Сыктывкар
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2021 13:0027.08.2021 13:0027.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110576400Дата и время вскрытия заявок поставка комплектацией огней светосигнальной системы для филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск».Сыктывкар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектацией огней светосигнальной системы для филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск».
Начальная цена
2 313 676,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОМИАВИАТРАНС
Все закупки и тендеры АО КОМИАВИАТРАНС
Адрес местонахождения
167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 67,
ул. Советская, д. 67, Сыктывкар, Республика Коми, 167981
27.90.1
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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