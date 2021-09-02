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    Главная / Торги / Оказание услуг по подтверждению класса чистоты «чистого помещения» (1р/год) и ТО системы кондиционирования «чистого помещения» (4р/год)

    Оказание услуг по подтверждению класса чистоты «чистого помещения» (1р/год) и ТО системы кондиционирования «чистого помещения» (4р/год)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 15:3002.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576383Дата и время окончания срока приема заявок Подтверждение класса чистоты "чистого помещения" и ТО системы кондиционирования "чистого помещения"443009, г. Самара, ул. Земеца, 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110576383

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по подтверждению класса чистоты «чистого помещения» (1р/год) и ТО системы кондиционирования «чистого помещения» (4р/год)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 09:38

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.zip

    Протокол_открытия_доступа__заключить_с_ед._поставщиком_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-97-39

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филина Елизавета Александровна

    Место рассмотрения предложений

    443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подтверждение класса чистоты "чистого помещения" и ТО системы кондиционирования "чистого помещения"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 15:3017.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576383Подведение итогов не позднее Подтверждение класса чистоты "чистого помещения" и ТО системы кондиционирования "чистого помещения"443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подтверждение класса чистоты "чистого помещения" и ТО системы кондиционирования "чистого помещения"

    Начальная цена

    1 009 440,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    33.14.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025494/name/6135c64e690155.81318026

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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